«الاستثمار» تفتح باب الحجز للمرحلة الثانية بمنطقة بنها الاستثمارية

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب، رئيس الهيئة، طرح المرحلة الثانية للوحدات كاملة التشطيب والمرافق بالمنطقتين الاستثماريتين «بنها وميت غمر»، وفقا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.

ويبلغ إجمالي عدد الوحدات بمشروع المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها 147 وحدة، وتتراوح مساحات الوحدات الصناعية بين 240 و360 مترا مربعا للمشروع الواحد، كاملة التشطيب بالمرافق «كهرباء، ومياه، وصرف صحي».

وأكدت الهيئة إتاحة إنشاء دور ميزانين داخل الوحدة وفقا للمواصفات المحددة من الهيئة، ولفتت إلى أن كراسة الشروط والمواصفات متاحة بمكتب إدارة المناطق الاستثمارية بمقر الهيئة بحي السفارات بمدينه نصر أو مقر المنطقة الاستثمارية بعزبة نجيب بمدينة بنها فى القليوبية.

ويتم تقديم طلبات حجز الوحدات من خلال الموقع الإلكترونى www.investinegypt.gov.eg أو مكتب إدارة المناطق الاستثمارية بمقر الهيئة بحي السفارات بمدينة، أو مقر المنطقة الاستثمارية بعزبة نجيب ببنها.

ويمكن للراغبين التقدم لأكثر من وحدة صناعية حسب المساحات المعلنة، على أن تتم المفاضلة طبقا للقواعد التى أقرتها الهيئة العامة للاستثمار بكراسة الشروط، حيث سيتم التعاقد بنظام حق الانتفاع لمدة 15 سنة قابلة للتجديد.

وتتضمن المنطقة الاستثمارية الجديدة العديد من الخدمات للمستثمرين والعاملين، وهى مراكز خدمات للمستثمرين، ومعارض، ومنافذ بيع، ودور عبادة، وأماكن انتظار سيارات، كما أن المنطقة الاستثمارية بعزبة نجيب تستهدف جذب استثمارات فى العديد من المجالات، منها الصناعات الغذائية والزراعية والأنشطة المكملة لها.

ويمكن لأصحاب المشاريع الحصول على الخدمات والتيسيرات والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها بالقانون بإجراءات ميسرة، ويكتفى بقرار الترخيص بمزاولة النشاط الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، دون الحاجة للقيد بالسجل الصناعي، كما أن المكتب التنفيذى للمنطقة الاستثمارية يتولى بالتعامل مع كافة الجهات المعنية بالدولة، نيابة عن المشروعات لتذليل كافة العقبات التى تواجه المشروعات، ولا يجوز لأي جهة إدارية اتخاذ أي إجراء داخل المناطق الاستثمارية والمشروعات العاملة داخلها، إلا بعد الرجوع للهيئة العامة للاستثمار.