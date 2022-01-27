محافظ القليوبية: إزالة 150 ألف طن تراكمات قمامة بالجبل الأصفر

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، منطقة الجبل الأصفر بالخانكة، اليوم الخميس، لمتابعة أعمال رفع التراكمات الموجودة بالمنطقة، موجهاً باستمرار الأعمال حتى يتم الانتهاء من جميع التراكمات الموجودة، حيث تم رفع ما يزيد على 150 ألف طن، كما شدد المحافظ على ضرورة تفعيل المتابعة الميدانية الليلية لضبط أي سيارة تلقي مخلفات البناء بالمنطقة واتخاذ أقصى العقوبات بشأنها، والتنسيق مع إدارة المرور وشرطة الخانكة في هذا الصدد .

جاء ذلك ضمن جولة محافظ القليوبية اليوم الخميس، شملت 5 مدن، لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، ومتابعة أعمال النظافة والإشغالات، والاطمئنان على الحالة المرورية، وذلك ضمن الجولات اليومية التي يقوم بها المحافظ، بهدف تذليل العقبات والمشكلات للمشروعات الجاري تنفيذها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

حملة لتطهير بالوعات الأمطار

تضمنت جولة المحافظ بمدينة بنها، حيث تابع أعمال الحملة التي نظمها مجلس مدينة بنها، بالتعاون مع شركة مياه القليوبية، لتطهير بالوعات صرف الأمطار بشوارع المدينة، وذلك بعد سقوط الأمطار خلال الساعات الماضية، وتعرض بعض البالوعات للانسداد، حيث وجه المحافظ باستمرار أعمال التطهير في جميع الشوارع الداخلية والرئيسية، تفادياً لظاهرة تجمع المياه التي تحدث في فصل الشتاء في بعض المناطق، مشدداً على رؤساء المدن والأحياء بتنفيذ تلك الحملة كل في نطاقه.

إزالة المباني المتعارضة مع حر المنصورة

وتابع المحافظ الجولة بمدينة كفر شكر، حيث تفقد أعمال إزالة المباني المتعارضة مع أعمال إنشاء طريق بنها - المنصورة الحر، في نطاق قرية «أسنيت»، حيث وجه «الهجان» بزيادة عدد المعدات لإنجاز الأعمال خلال يومين، مطالباً الأهالي بسرعة إخلاء المنازل الواقعة ضمن أعمال التوسعة مؤكداً أن مديرية المساحة قامت بأعمال الحصر، ويجري صرف التعويضات المستحقة وفق لجنة التثمين المشكلة.

واستكمل المحافظ الجولة بحي غرب شبرا الخيمة، حيث تفقد عدداً من الشوارع لمتابعة أعمال النظافة، التي شملت شارع ترعة الإسماعيلية في نطاق مستشفى الناس، ووجه برفع تراكمات القمامة الموجودة أسفل كوبري المظلات، مشدداً على اتخاذ إجراءات وعقوبات صارمة للمتقاعسين في حالة وجود قمامة بتلك المنطقة مرة أخرى، مؤكداً على ضرورة التواجد الميداني، وضبط أي سيارة تلقي مخلفات البناء في الشوارع، مطالباً بتكثيف الجهود، خصوصاً في أيام العطلات، لرفع أي تراكمات للقمامة والمخلفات من الطرق الرئيسية.

كما تفقد «الهجان» عدداً من شوارع حي شرق شبرا الخيمة، في منطقة مسطرد وشارع شركات البترول وعزبة «أفندينا»، للاطمئنان على أعمال النظافة، حيث وجه برفع مستوى النظافة بالحي، ومنع أي إشغالات بالطرق، والتعامل بكل حزم في هذا الملف، واتخاذ أقصى عقوبة نحو أي مواطن يتعدى على الشارع العام، سواء بإلقاء القمامة أو بالإشغال أو أي من المظاهر العشوائية، مشيراً إلى أن مدينة شبرا الخيمة يتم بها عدد من المشروعات القومية، التي يجب الحفاظ عليها، ومن بينها مشروع توسعة الطريق الدائري، ومشروع تطوير وإنشاء كورنيش بترعة الاسماعيلية.

وعلى هامش الجولة، تفقد المحافظ أعمال إنشاء 45 محلاً للباعة الجائلين وللشباب تقوم وزارة الري بإنشائها، ضمن أعمال تطوير ترعة الاسماعيلية، حيث وجه المحافظ مقاول الأعمال بدفع العمل في الإنشاءات، والالتزام بالرسومات الهندسية، مؤكداً أن تلك المشروعات ستخصص للشباب من أبناء المحافظة، للمساهمه في محاربة البطالة وخلق فرص عمل لهم، فضلاً عن منع ظاهرة الباعة الجائلين المنتشرة بمدينة شبرا الخيمة.

وتابع المحافظ خلال الجولة أعمال إزالة المباني المتعارضة مع أعمال توسعات الطريق الدائري بالقلج بالخانكة، حيث تم إزالة معظم المباني الموجودة بالمنطقة، وشدد المحافظ على سرعة نقل مخلفات الهدم لتسليم الطريق للشركة المنفذة، كما كلف رئيس الحي بالتواجد الميداني بشكل دائم لتذليل أي عقبات.