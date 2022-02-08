عائلة الطفل السوري فواز قطيفان تجمع الفدية وتستعد لتسليمها

أكد والد الطفل السوري المختطف فواز قطيفان، انتهائه من جمع مبلغ الفدية ومقداره 400 مليون ليرة سورية، لتسليمها للخاطفين، لافتا إلى أن مدة اختطاف نجله تخطت 3 أشهر.

وأوضح والد الطفل، أنه باع منزله وأرضه وبمساعدة جميع أقاربه من أبناء عشيرة القطيفان داخل سوريا وخارجها، تمكن من جمع المبلغ، وفي انتظار التواصل مع الخاطفين لتسليمهم المبلغ وإطلاق سراح نجله.

وأفاد والد الطفل أنه تمكن من جمع 250 مليون ليرة، بعد بيع أرضه ومنزله، وباقي المبلغ حصل عليه من تبرعات أهل الخير.

دفع 400 مليون ليرة سورية بدلا من 700

وبحسب تقارير إعلامية نقلا عن مقربين من أهالي الطفل، تم التفاوض مع الخاطفين وتقليل المبلغ، حيث طلبوا 700 مليون ليرة سورية وتم الاتفاق على 400 مليون ليرة أي ما يعادل 140 ألف دولار أمريكي، وهو الذى تستطيع العائلة توفيره لإنقاذ الطفل وإعادته لذويه.

وبحسب ما أوردته صحيفة الشرق الأوسط، نقلا عن مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن عائلة الطفل تنتظر من الخاطفين التواصل معها لتسلم الطفل المختطف، وأشارت إلى أن الإفراج عن الطفل سيتم خلال الساعات المقبلة وفق اتفاق جرى بين ذوي الطفل والعصابة الخاطفة على أن يتم تسليم المبلغ المطلوب.

وأوضحت الشرق الأوسط أن المرصد حصل على معلومات حول قضية فواز قطيفان المختطف لدى عصابة في محافظة درعا، تفيد بوصول تهديدات جديدة لذويه في الساعات الأخيرة في حال عدم تسليم الفدية المالية المطلوبة خلال مدة أقصاها يوم الأربعاء المقبل، سيتم بتر أصابع الطفل .

وفي السياق ذاته أكد الفنان السوري، عبدالحكيم قطيفان، أن عائلته جمعت نحو 140 ألف دولار لتقديمها فدية لخاطفي الطفل السوري فواز قطيفان، وتحدث الفنان السوري عبد الحكيم قطيفان عن خطوات العائلة لتحرير الطفل بعد وانتشار مقطع فيديو مؤلم لعملية تعذيب الطفل، حيث يطلب الخاطفون مقابل إطلاق سراحه فدية قدرها 400 مليون ليرة بما يعادل 140 ألف دولار.