وظائف شاغرة للشباب في الجيزة.. اعرف الشروط ومواعيد التقديم

يعد البحث عن وظيفة، أو فرصة العمل، من أولويات الشباب، خاصة الوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم الدراسية أو مهاراتهم العلمية، وهو ما تتلطع الجهات التنفيذية إلى توفيره من خلال خلق مزيد من فرص العمل، حيث أعلنت محافظة الجيزة، عن توافر فرص عمل جديدة للشباب، من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة، حيث سيتم تشغيلهم بشركة «سينا مصر للأمن والحراسة».

وأكد محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن الوظائف المطلوبة كالآتي:

الوظائف المطلوبة بمحافظة الجيزة.

- مديرون.

- أخصائيو شؤون عاملين.

- أخصائي شؤون إدارية وتوظيف.

الشروط الواجب توافرها

- أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة خبرة لا تقل عن 3 سنوات في الوظيفة المطلوبة.

- ألّا يقل سنه عن 30 عاما، وألاّ يزيد على 55 عامًا.

- أن يكون حاصلا على مؤهلٍ عالٍ.

- التقديم يكون من خلال الحضور لمقر الجهاز، 300 ميدان الجيزة، عمارة النبراوي، الدور الثاني.

- مواعيد التقديم يوميا، من الأحد للخميس من العاشرة صباحا وحتى الثانية عصرا.

كما أعلنت محافظة الجيزة أيضا، عن وجود فرص عمل للشباب بشركة «راية» للمواد الغذائية والمشروبات.

الوظائف المطلوبة

- مسؤولو مبيعات، حاصلين على موهل عالي أو متوسط، ولا يقل السن عن 23 عامًا ولا يزيد على 36 عامًا، براتب 4250 جنيها قابل للزيادة، إضافة إلى التأمين عليه اجتماعيا وطبيا فضلا عن تأمين على الحياة.

- سائقون يحملون رخص قيادة، في الدرجات الثلاثة «أولى ، ثانية، ثالثة»، يجيدون القراءة والكتابة «على الأقل محو الأمية»، ولا يقل السن عن 45 عاما، براتب 4000 جنيه قابلة للزيادة.

يتم التقديم أيضا من خلال مقر جهاز رعاية الشباب، وذلك بعمارة النبراوي بميدان الجيزة، وذلك من العاشرة صباحا وحتى الثانية عصرا.