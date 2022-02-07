وظائف شاغرة للشباب في الجيزة بمرتب يبدأ من 4 آلاف جنيه

كشفت محافظة الجيزة، عبر صفحتها الرسميّة على منصّة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن أنَّ جهاز رعاية وتشغيل الشباب في المحافظة، أعلن عن وجود فرص عمل لتشغيل الشباب بشركة «راية» لتوزيع المواد الغذائية والمشروبات.

وحددت محافظة الجيزة، نوعية الوظائف المطلوبة للتعيين كالآتي:

- مسؤولو مبيعات

الشروط المطلوبة للعمل والراتب

- العمل من 8 إلى 9 ساعات.

- المؤهل يكون بداية من المتوسط.

- السن من 23 لـ36 عاما.

- المرتب 4 آلاف و250 جنيهًا، قابلًا للزيادة.

- تأمين اجتماعي وتأمين طبي وتأمين على الحياة.

الشروط المطلوبة للعمل في وظيفة السائق

سائقو رخصة أولى وثانية وثالثة

- العمل من 8 إلى 9 ساعات.

- المؤهل يكون من محو أمية.

- السن حتى 45 عاما.

- المرتب 4 آلاف جنيه، قابلا للزيادة.

- تأمين اجتماعي وتأمين طبي وتأمين على الحياة.

مواعيد حضور المتقدمين بجهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة

وحدد جهاز رعاية وتشغيل الشباب في الجيزة، مواعيد حضور المتقدمين بمقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب في 300 ميدان الجيزة، بعمارة النبراوي - الدور الثاني يوميا من الأحد وحتى الخميس من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثانية عصر.

وأعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب في الجيزة، طريق الاتصال بالمقر عبر أرقام التليفونات التالية «35711198 - 35730825».