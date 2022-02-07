وظائف «الشباب والرياضة» لجميع المؤهلات براتب يصل إلى 7000 جنيه

يبحث الكثير من الشباب عن وظائف شاغرة تناسب مؤهلاتهم أو مهاراتهم، وتقدم وزارة الشباب والرياضة نشرة توظيف أسبوعية، تعرض من خلالها الوظائف المتاحة في عدد من الشركات والمؤسسات المختلفة، لجميع المؤهلات وبرواتب مجزية، وحتى أن بعضها متاح للطلبة.

وفي هذا السياق، يستعرض «الوطن» للباحثين عن عمل، الوظائف الخالية المتاحة عبر موقع وزارة الشباب والرياضة، وخطوات التقديم، خلال السطور التالية.

وظائف كول سنتر ودعم فني

وأعلنت صفحة وزارة الشباب والرياضة، وجود العديد من الوظائف الشاغرة في شركة أكسيد كول سنتر، وهي كالآتي:

دعم فني العمل في مدينة نصر، وتكون المهام الموكلة إليه هي تلقي الشكاوى والاستفسارات الفنية، ومساعدة العميل في حلها.

خدمة عملاء، وتكون المهام هي تلقي الاستفسارات الفنية وإمداد المستعلم بمعلومات الخدمات والعروض.

شروط التقدم للوظائف

- الوظائف متاحة لخريجي المؤهلات العليا فقط.

- ألا يزيد العمر على 32 عاما.

- مستوى اللغة يبدأ من جيد.

- خبرة أو معرفة فقط بالـCCNA أو الـ+N بالنسبة للمتقدمين لوظيفة الدعم الفني.

- أن يكون موقف الذكور من التجنيد واضح.

الحقوق والمميزات

- يبدأ الراتب لخدمة العملاء من 2700 جنيه.

- راتب الدعم الفني يبدأ من 3500 جنيه.

- يومان إجازة أسبوعيا متغيرين.

- 8 ساعات عمل.

- تأمين طبي واجتماعي.

- أرباح سنوية وفرص للترقي.

وظائف في المجال الطبي

كما أعلنت الوزارة عن وجود مجموعة من الوظائف الشاغرة في المجال الطبي في سلسلة صيدليات نيو فارماسي في محافظتي القاهرة والجيزة كالآتي:

- صيدلي حاصل على بكالوريوس صيدلة - خبرة أو من دون.

- صيدلي تدريب بشرط أن يكون طالبا في الفرقة الخامسة.

- مساعد صيدلى مؤهل متوسط يفضل خبرة من عام وحتى 6 أعوام.

- دليفري ويكون حاصلا على مؤهل متوسط، امتلاك ماكينة، أن تكون الرخصة سارية.

شروط التقديم للعمل

- ألا يزيد عمر المتقدم على 35 عاما.

- الوظائف متاحة للذكور والإناث.

- تحديد موقف التجنيد.

- تحديد موقف التكليف للصيادلة.

- يحدد راتب الصيدلي ومساعد الصيدلي حسب الخبرة والدفعة.

- راتب الدليفري 3000 جنيه، وبدل عن كل طلب، بدل على كل تحويل.

- 8 ساعات عمل.

- تأمين طبي واجتماعي.

- ترقيات ومسار مهني.

- يوم إجازة في الأسبوع.

- تدريب لجميع الوظائف مع تحديد تدريب خاص لطلاب الصيدلة.

وظائف شيف وسائقين

وبحسب ما أعلنته الشباب والرياضة، فإن هناك عددا من الوظائف الخالية في سلسلة محلات ألبان زاهر في منطقة المرج بمحافظة القاهرة، كالآتي:

شيف حلويات أو ألبان، ويجب أن يمتلك خبرة ما بين 3 إلى 5 سنوات، ويمكنه إعداد مجموعة واسعة من منتجات الألبان، وابتكار أصناف جديدة، والتأكد من سلامة المنتج.

شيف ستيوارد، ومشرف خدمات، يجب أن تكون الخبرة من عام إلى 3 أعوام، وسيكون مسؤولا عن عمال الخدمات داخل المصنع.

سائق رخصة مهنية، بشرط أن تكون الخبرة ما بين عام إلى 3 أعوام، وسيقوم بتوصيل المنتجات من المصنع للفروع.

عمال مخازن، خبرة ومن دون، وسيقومون بتحميل ورص المنتجات الخاصة بالمصنع.

شروط التقدم للوظائف

الوظائف لا تتطلب مؤهلات محددة وهي مناسبة لجميع المؤهلات.

ألا يزيد العمر على 35 عاما.

الراتب لوظيفة شيف حلويات من 4000 إلى 7000.

الراتب لوظيفة شيف ستيوارد من 3000 إلى 4000.

الراتب لوظيفة سائق من 3000 إلى 4000.

الراتب لوظيفة عمال مخازن من 2200 إلى 3000.

- يوم إجازة أسبوعية

- 10 ساعات عمل.

- وجبة فطار.

- تأمين طبي واجتماعي.

ويمكن للراغبين في التقدم لتلك الوظائف، الدخول على صفحة وزارة الشباب والرياضة، وتسجيل طلب عبر منصة طور وغير، أو التسجيل عبر الموقع الرسمي للشركة بشكل مباشر، والذهاب إلى موعد المقابلة.