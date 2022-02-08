زراعة الوادي الجديد: منح المزارعين قروض على 10 سنوات للري الحديث

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن تحديث منظومة الري الحقلي والاستفادة من الموارد المائية المتاحة وتعظيم الاستفادة منها والبحث عن موارد مائية إضافية، من خلال منح المزارعين قروض على 10 سنوات بدون فوائد.

قال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، في تصريح خاص لـ «الوطن»، إن التحديث في طرق الري تم بناءً على تكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتعظيم الاستفادة من وحدة الأرض والمياه وترشيد استخدام مياه الري، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها أجهزة الوزارة في الوادي الجديد في مجال تحديث الري، لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحديث منظومة الري الحقلي، إذ صدق المحافظ على التقرير المعد من لجنة منظومة تطوير الرى للبدء في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها المشروع، كما تم تطبيق مبادرة منح المزارعين قروض بدون فوائد طبقا للمبادرة التي أطلقها البنك الزراعي المصري على مستوى محافظات الجمهورية لمدة 10 سنوات.

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شروط التقديم على قروض المزارعين

أوضح «المرسي»، أن من شروط الحصول على المنحة المقدمة من البنك الزراعي المصري، أن يراعي المزارعين فروق الأسعار للخامات مقارنة بالسوق الحالية لما يتم طرحة مستقبلا، كما تم الاجتماع مع المنتفعين من الآبار الجاري تحديث الري بها لتوضيح فوائد نظم الري بالاشتراك مع عضو من البنك الزراعي، ويتم قبل التعاقد مع المنتفعين من الآبار بالبنك، مع عدم تجزئة البئر إلى مراحل ويتم توريد كشف المهمات (الخامات) مرة واحدة نظرا لعدم زيادة الأسعار المستقبلية.

وتابع أنه في حال طلب أحد المزارعين تنفيذ منظومة الري الحديث على حسابه الخاص يتم التقدم بطلب إلى إدارة التعاقدات ديوان عام محافظة الوادي الجديد ومخاطبة مديرية الزراعة بالمحافظة، لمراجعة التصميمات وكشف المهمات.

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أعمال تنفيذ الآبار الزراعية

ذكر وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، أنه تم الانتهاء من جميع الأعمال الخاصة بمنطقة بئر البستان الزراعي خلال 10 أيام، كما تم الانتهاء من المرحلة الأولى ببئر البليدة بمساحة 72 فدانا وتم تسليمها للمنتفعين، جاء ذلك في إطار الجهود التي تبذلها أجهزة وزارة الزراعة في محافظة الوادي الجديد في مجال تحديث الري.