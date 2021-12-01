وزارة الزراعة: معهد تكنولوجيا الأغذية يحصل على شهادة الأيزو 9001

أعلن الدكتور شاكر عرفات، مدير معهد تكنولوجيا الأغذية بوزارة الزراعة عن حصول المعهد على شهادة Iso 9001 وشهادة صلاحيه المعهد فى مجال التدريب والتأهيل بمجال إدارة الجودة وسلامه الغذاء، لخدمة المنشآت الغذائية وشركات الأغذية، مشيرا إلى تنفيذ توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، لتحقيق رؤية استراتيجية التنمية الزراعية لمصر 2030 والتطوير المستمر والنهوض بقطاع التصنيع الزراعي والغذائي.

تحقيق الاستراتيجية القائمة على تطوير الآداء في خدمة العملاء

وقال «عرفات»، إن إدارة المعهد تعمل على تحقيق الاستراتيجية القائمة على تطوير الآداء في خدمة العملاء من القطاع العام والخاص، بتطبيق أعلى المعايير الخاصة بنظم الجودة والحصول على شهادات الجودة الدولية 9001 وشهادة الكفاءة في المعامل والمختبرات الأيزو 17025 والذي يجعل شركائنا يعتمدون على خدماتنا لما لها من الثقة والدقة والجودة والسرعة في التنفيذ حسب المواعيد.

اعتماد المعهد كجهة تدريب في نظم الجودة لقطاع التصنيع الزراعي والغذائي

وأضاف أن الادارة لم تكتف بالحصول على الشهادات الدولية، بل أيضا سعت إلى الحصول على الإقرار بالصلاحية والاعتماد كجهة تدريب وتأهيل واستشارات في نظم الجودة لقطاع التصنيع الزراعي والغذائي بقطاعيه العام والخاص الذي يساعد على الارتقاء بجودة وسلامة وأمان المنتجات الزراعية والغذائية والمنافسة الدولية والإقليمية بالاعتماد على الخبرات الرائدة لدى المعهد فى المجالات الاتية:

- التدريب والتثقيف الغذائي.

- ‏- تأهيل المنشآت في مجال التصنيع الغذائي.

- ‏- تطوير المنتجات الغذائية .

- ‏- الاستشارات العلمية .

- ‏- التعاون الاقليمي والدولي لتبادل الخبرات في مجالات البحث العلمي والتدريب والإرشاد.