وزارة الزراعة: نجحنا في استصلاح 5 ملايين فدان.. الواحد بـ250 ألف جنيه

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة المصرية استطاعت السيطرة على استقرار أسعار المنتجات خلال جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وعملت على زيادة الصادرات الزراعية لـ5.3 مليون طن، مؤكدًا أن الدولة استطاعت تحقيق الاكتفاء الذاتي من محاصيل عديدة سواء منتجات زراعية أو فاكهة أو ألبان أو الأسماك أو دواجن وبيض، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين علي الدهراوي وأسامين أمين، في برنامج «صناعة مصرية».

الدولة المصرية حريصة على النهوض بالقطاع الزراعي

وأضاف «القرش»، أن الدولة المصرية كانت حريصة على النهوض بالقطاع الزراعي، ليس فقط من ناحية اقتصادية، لكن من ناحية اجتماعية أيضًا، مستشهدًا بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة» للتنمية الشاملة داخل الريف المصري، موضحًا أن الدولة المصرية نجحت في استصلاح ما يقرب من 5 ملايين فدان، رغم أن تكلفة الفدان الواحد تقدر بـ250 ألف جنيه، إذ أن تكلفة استصلاح الـ5 مليون فدان الذين عملت عليهم الدولة، بلغ مئات المليارات من الجنيهات.

مصر كانت تعاني من انخفاض إنتاج الأسماك المالحة

وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر كانت تعاني سابقًا من انخفاض انتاج الأسماك المالحة مثل الجمبري، لذلك بدأت الدولة التركيز على إنتاج هذه الأسماك ذات القيمة العالية، وتم تحقيق طفرة كبيرة في إنتاج الأسماك، إذ تحتل الدولة المصرية المرتبة الثالثة على مستوى العالم في إنتاج الأسماك من المزارع، والسادسة على العالم في انتاج أسماك البلطي، كما أن نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء كانت تقدر بـ40%، وخططنا لرفع النسبة لـ50% في 2021، لكن نجحنا في رفعها هذه لأكثر من 60%.

وتابع الدكتور محمد القرش، أن الدولة حاليًا أصبح لديها وفرة كبيرة من الألبان، وتصدر ما يزيد عن حاجة المواطن المصري للخارج، كما ننتج 13 مليار بيضة سنويًا، ونسبة الاكتفاء الذاتي من الدواجن تصل لـ97%.