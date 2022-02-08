حفر 64 بئرا في القرى الأكثر احتياجا بمطروح.. تكلفتها مليون و380 ألف جنيه

انتهت جمعية الأورمان، من حفر وتنفيذ 46 بئرًا لخدمة الأهالي في مطروح، في إطار التعاون الدائم الوثيق بين المحافظة والجمعية؛ للنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم.

46 بئرا جديدة في مطروح

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، اليوم الثلاثاء، إن الجمعية خلال شهر يناير، انتهت من تنفيذ حفر وتشطيب 46 بئرًا بقرية شماس وتوابعها في مركز سيدي براني، وفي قريتي المثاني والزعيرات بمركز النجيلة، بتكلفة إجمالية مليون و380 ألف جنيه؛ وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية.

الأورمان تدعم الأكثر إحتياجا

وأضاف مدير عام الأورمان، أن الجمعية كمؤسسة خيرية مصرية تسعى إلى رعاية الفئات الأكثر احتياجًا في قرى مطروح، ودعم الشرائح الأكثر احتياجًا في مجتمعنا.

وأشاد بالتعاون الوثيق بين الأورمان ومحافظة مطروح، مضيفًا أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة؛ بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة من خلال البحث الميداني الذي تقوم به مكاتب الجمعية لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة في أرجاء المحافظة.