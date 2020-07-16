الأورمان تعيد تأهيل 134 منزلا بمطروح ضمن "حياة كريمة"

أعلن ممدوح شعبان، مديرعام جمعية الأورمان، أن الجمعية نفذت من خلال مبادرة "حياة كريمة" والتي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح إعادة تأهيل 134 منزلا بقرى المحافظة.

وقال شعبان، اليوم، إن الأورمان أجرت إعادة إعمار 134 منزلا في 5 قرى على مستوى محافظة مطروح، من بينهم إعادة إعمار 18 منزلا في قرية سيدنا هود بمركز ومدينة الحمام، و59 منزلا في قريتي زاوية العوامة وسيدي شبيب مركز الضبعة، و19 منزلا في قرية أبو مزهود مركز براني، و38 منزلا في قرية بهي الدين مركز سيوة بتكلفة إجمالية وصلت إلى 7 ملايين و796 ألف جنيه.

وأضاف أن عملية إعمار المنازل المتهالكة تتضمن داخل البيت الواحد، من أعمال إستكمال البناء وعمل المحارات والدهانات وتركيب النجارة وتعريش المنزل. كما يتم تركيب سيراميك الأرضيات، والحوائط لكل منزل وتركيب السباكة الداخلية بالأحواض وطقم الحمام وتركيب الكهرباء الداخلية.

وأشار إلى أن إجمالي ما أجرى تنفيذه ضمن مبادرة "حياة كريمة" إعادة تاهيل 645 منزلا في 19 قرية في محافظات الأقصر ومطروح والمنيا وأسيوط، بجانب عمل 340 عملية عيون تنوعت ما بين المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية وعمل نظارات طبية بمحافظتي الأقصر ومطروح، بالإضافة إلى إعادة تأهيل مدرسة الفصل الواحد بالأقصر.

وأوضح أن مشروع إعادة أعمار القرى الفقيرة أطلقته الأورمان قبل سنوات من الآن ونجحت من خلاله في تطوير وتنمية أكثر من 850 قرية فقيرة في محافظات الجمهورية المختلفة، وأن إعادة إعمار القرى الفقيرة تضمن أيضا تسليم مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر بجانب القطاع الطبى من عمليات القلب والعيون والأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية والقوافل العلاجية وتقديم العلاج للمرضى مجانا بمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالأقصر، بجانب دعم الأسر والإنتقال من دائرة العوز والإحتياج إلى دائرة الإكتفاء والإنتاج.