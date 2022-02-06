«تعليم الجيزة» تعلن عن وظائف شاغرة بإحدى إداراتها التعليمية.. اعرف الشروط

أعلنت إدارة منشأة القناطر التعليمية، عن وجود وظيفة شاغرة وهي القيام بأعمال مدخل بيانات بقسم المتابعة، لحين الإعلان عن شغل الوظيفة بالطرق الرسمية، وفق القانون 155، عن طريق مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، مؤكدة أن يكون المتقدم للترشيح في وظيفة مدخل بيانات، «معلم حاسب آلي».

تعرف على شروط التقديم للوظيفة

وأضافت إدارة منشأة القناطر التعليمية، في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن يكون المتقدم من الحاصلين على مؤهل عالي مناسب وألا يقل تقدير الكفاءة السنوي خلال العامين الأخرين عن ممتاز وألا يكون قد جرى استبعاده من أي وظيفة سابقة أو وقعت عليه أي جزاءات خلال السنوات الثلاث السابقة، وألا يكون محال للمحاكمة التأديبية، ويقدم المرشح ما يفيد ذلك من الشؤون القانونية وشؤون العاملين.

وأوضحت الإدارة التعليمية، أنه سيجري الترشيح من قبل لجنة القيادات بالإدارة بعد اجتياز المقابلة الشخصية، ويفضل من له إلمام جيد بالحاسب الآلي والإنترنت واللغة الإنجليزية، وتقديم ما يفيد ذلك، والتفرغ التام للعمل وعدم الارتباط بأي أعمال إدارية أخرى، مؤكدة أنه على من يرغب في الترشح لهذه الوظيفة التقدم لإدارة التنسيق بالإدارة في موعد أقصاه 10 أيام من تاريخ الإعلان «اليوم».

الأوراق المطلوبة للوظيفة

وأشارت إلى أن الأوراق المطلوبة تتمثل في استمارة الترشيح للوظيفة، وصورة معتمدة من المؤهل الدراسي، ومقترحات تطوير للوظيفة المتقدم للترشيح لها، والدورات التدريبية وصور منها، «ICDL»، والشهادات التقديرية للمتقدم، وصحيفة أحوال إلكترونية معتمدة.

وأكدت إدارة القناطر التعليمية، أنه سيجري ترتيب المتقدمين المرشحين لهذه الوظيفة وفقاً للقانون رقم 155 لسنة 2007، واللائحة التنفيذية، وسيحدد لاحقاً موعد المقابلة الشخصية، مشددة على جميع المتقديمن بضرورة استيفاء كل الأوراق والشروط المطلوبة للتقديم.