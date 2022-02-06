وظائف خالية جديدة في بنك أبو ظبي الأول.. اعرف الشروط لو عايز تقدم عليها

أعلن بنك أبو ظبي الأول عن وظائف خالية عبر حسابه الرسمي على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن»، للعمل في فروع البنك المختلفة لخريجي كليات التجارة وما يعادلها من شهادات في المجال المصرفي، حرصا من البنك على توفير فرص عمل خالية للشباب الراغبين في العمل في البنوك.

وحدد البنك تفاصيل الوظائف الخالية به في إعلانه ذلك، ونرصد من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة ومسؤوليات الوظائف الخالية في بنك أبو ظبي الأول، والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة للوظائف الخالية

-أن يكون الحد الأدنى من المؤهلات للمتقدم لـ الوظائف على الدرجة العلمية أو الدبلومة أو دبلوم الدراسات العليا في المالية أو المحاسبة أو الاقتصاد أو التجارة أو الاتصالات أو غيرها من التخصصات مع دراسات الأعمال أو الإدارة.

- الحد الأدنى من الخبرة يصل إلى 10 سنوات خبرة في مبيعات المعاملات المصرفية مع معرفة متخصصة في منتجات وقنوات إدارة النقد، أو التغطية المصرفية تجربة مع إدارة محفظة نشطة من العملاء المكثفة لإدارة النقد.

- يجب أن يتمتع المرشح بتجربة إنشاء العلاقات مع العملاء وتطويرها.

- هيكلة وتنفيذ حلول عملية ومبتكرة تلبي احتياجات العملاء.

- إنشاء علاقات قوية مع أصحاب المصلحة عبر البنك والعمل مع الزملاء والشركاء عبر الشبكة لبناء خط أنابيب قوي لصفقات إدارة النقد.

- ضمان تنفيذ معاملات إدارة النقدية الإلزامية في الوقت المناسب.

- الشراكة مع تغطية CIB وGTB Trade Solutions والاستشارات لتطوير مقترحات ائتمانية عالية الجودة تدعم هيكلة التسهيلات التجارية الحالية والجديدة التي تعمل على توسيع أو تعميق محفظة إدارة النقد.

- إدارة مخاطر المعاملات بشكل استباقي بطريقة فعالة ومربحة مع تحديد وإدارة مخاطر الاحتيال والمخاطر التنظيمية والامتثال لتطوير أو تقديم حلول للعملاء.

- تحديد فرص التحسين المستمر للمنتجات والأنظمة والعمليات والممارسات مع مراعاة احتياجات العميل وتطورات السوق واتجاهات.

- شارك بنشاط في فرص تحديث مهارات المنتج وفهم اتجاهات السوق وسلوكيات المنافسين.

- العمل عن كثب مع فريق تغطية CIB عبر المنطقة والشبكة لتطوير أسواق وعملاء ومنتجات جديدة.

- العمل مع فريق تغطية CIB لإنشاء خطط تفصيلية لحساب العميل وخرائط حرارية وخطط تطوير أعمال إدارة النقد لتنمية أعمال إدارة النقد وزيادة حصتها في السوق.

- مراقبة استخدام تحقيق الإيرادات عن كثب في الصفقات الإلزامية والمنفذة لضمان تلبية محفظة العميل لتوقعات صفقة خط الأنابيب أو التزامات العميل.

- العمل عن كثب مع فريق GTB Cash Management Product في الإمارات العربية المتحدة لإنهاء وثائق إدارة النقد أو هياكل الصفقات.

- ساعدهم في طرح منتجات وحلول إدارة النقد الجديدة.

- تقديم تحديث منتظم حول نمو خط الأنابيب الفردي والفريق للحفاظ على التركيز على نمو أعمال إدارة النقد وتوليد الإيرادات في محفظة IBG & PCG Abu Dhabi.

- ضمان الفهم الأساسي لجميع القنوات الموجودة في الصناعة.

- التأكد من تدريب العملاء على القنوات الحالية والجديدة، وإدارة مشكلات الخدمة الهامة المتعلقة بالقنوات، وتقديم ملاحظات لفريق تطوير ودعم القنوات لتحسين تجربة العملاء على القنوات والعمل على فرص البيع المتقاطع من خلال القنوات.

- استهدف تحويل جميع عملاء البنك الحاليين والجدد إلى قنوات إلكترونية لإدارة النقد بنسبة 100%.