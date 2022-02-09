حظك اليوم برج السرطان الأربعاء 9-2-2022 مهنيا وعاطفيا

يتسم مولود برج السرطان، أنه شخص شديد الحنان وعاطفي، كما أنه واسع الخيال، ما يساعده على أن يكون مبدعا، وله رؤية مختلفة للأمور، كما أنه لديه قدرة كبيرة على العطاء، ويسعى لتحمل المسئولية، لهذا يمكن الوثوق فيه، ويسعى لتوجيه أهتماماته لمن حوله داخل العائلة أو الأصداقاء، كما يقوم بدعم كل المحطين به.

مميزات مولود برج السرطان

كما يتميز مولود السرطان، بأنه شخص حساس، ويتمتع بحدس قوي، وكثيرا ما يفضل أن يسير خلف هذا الحدس، ويستفيد منه في فهم دوافع الآخرين، ويتعامل معهم على الصعيد المهني، ويرتبط مولود السرطان بذكرياته، ويساعده على ذلك تمتعه بذاكرة قوية، تمكنه من تذكر أكثر تفاصيل ذكرياته المرتبطة بطفولته وعائلته وأصدقائه، كما أنه شخص طموح، ويسعى دائما لتحقيق أهدافه.

عيوب مولود برج السرطان

ومن عيوب مولود السرطان، أنّه يشعر بالغضب والغيرة إذا وجه الاهتمام لشخص آخر فى مجلسه، كما أنه شخص متقلب ومزاجي، ويرفض أي محاولات لتهميشه، سواء بين العائلة أو الأصدقاء أو داخل محيط العمل، ويفسر هذا بقلة تقدير له شخصيا، وعدم احترام أرائه، وصعب التنبأ بردود أفعاله، وتصرفاته، لأنه يفكر كثيرا جدا قبل اتخاذ أي قرار.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفي

تنصحك خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، وفق حظك اليوم، أنه من المهم الإ تعرض شركائك للضغط الشديد من جانبهم، كما يجب الأ تكلف من تحب أكثر من طاقتهم.

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

تنصحك خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد وفق حظك اليوم، أنه يجب عليك أن تظل متحفظا، بين شركاء العمل، ويجب الأ تعلن عن خططك أمام الشركاء.

مشاهير برج السرطان

يضم مولوليد برج السرطان، الكثير من المشاهير والنجوم والمشاهير، ومنهم الملكة الراحلة نازلي، والأميرة الراحلة ديانا، والفناة وردة الجزائرية، والفنانة نرمين الفقي.