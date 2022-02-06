برج السرطان حظك اليوم الأحد 6-2-2022 مهنيا وعاطفيا.. كن هادئا

مولود برج السرطان لديه شخصية غامضة بشكل كبير، إذ يحرص على إخفاء حياته الشخصية وأسراره عن أنظار الآخرين، مهما بلغت درجة قربه منهم، وبالرغم من ذلك فهو يتميز بشخصية رقيقة، لديهم عاطفة مشتعلة ومتوهجة، لديه حس مرهف يساعده على الدخول في علاقات عاطفية سريعا، يعشق الموسيقى ودائما يحرص على تعلمها، يعشق الألوان الفاتحة والمضيئة ويميل للون الأبيض.

وعن صفات رجل برج السرطان فهو صاحب خيال واسع، كما أنه لديه ذاكرة يقظة دائما، وعندما يشعر بحبه لشخص يعبر عن حبه ذلك بدون خوف من رد فعل الطرف الآخر، كما أنه يتجنب السير عكس التيار، ما يجعله يبحث دائما إلى الحظ اليومي الخاص به، ونرصد من خلال هذا القرير حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. حاول اليوم أن تظل هادئا مهما تعرضت للاستفزاز وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تقاوم التشوش وأن تقوم بما عليك تجاه الآخرين.

عيوب برج السرطان

من اظبرز عيوب برج السرطان هو غيرته الزائدة على الأشخاص المقربين منه، كما أنهم لديهم حساسية مفرطة، ما يجعله يتخذ مواقف سلبية من الاشخاص الذين يتخذون ضده موقف، ما يسبب الإزعاج الكبير للأشخخاص الذين يتعاملون معهم، وخصوصا شريك حياته.