حظك اليوم برج السرطان الخميس 3-2-2022 مهنيا وعاطفيا

يتمتع مولود برج السرطان بالخيال الواسع، ما يساعده على أن يكون شخص مبدع، يستطيع رؤية الأمور من عدة زوايا، كما أنّه عاطفي ولديه الكثير من المشاعر يسعى لمشاركتها مع الآخرين، وهو شخص يتحمل المسؤولية ويمكن الوثوق به، ويهتم بالأشخاص المحيطين بها، سواء على المستوى العائلي أو الأصدقاء أو داخل العمل.

ويتمتع مولود السرطان، بالحنان الشديد، والدفء واللطف، كما أنّه معطاء، ولديه قدرة كبيرة على مشاركة الاخرين، كما أنّه شخص حساس يتمتع بحدس قوي، يستطيع من خلاله معرفة دوافع الآخرين، ويستطيع أن يمنح الدعم المعنوي والعاطفي للإخرين,

ومن عيوب مولود السرطان، أنّه شخص مزاجي، وإذا شعر بأي محاولة لتهميشه أو عدم تقديره يتغير مزاجه من شخص مرح إلى آخر غاضب خلال لحظات، كما يشعر بالغيرة إذا لم يوجه له الآخرين الاهتمام.

تتسم شخصية السرطان، بأنّه يرى دائما الجوانب السلبية في الآخرين، ويتأثر أحيانا بتلك الأمور، كونه حساسا للغاية، كما أنّه من الشخصيات التي يصعب التنبؤ بتصرفاتها أو ردود أفعالها، فهو كثير التفكير والتسرع في الوصول إلى نتائج واستنتاجات، بالاعتماد على خياله وأفكاره الخاصة، كما أنّه شخص يميل إلى الشك في الآخرين، لهذا يسعى دائما إلى حماية نفسه من الآخرين كي لا يتم استغلاله.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني

توقعت خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، حظك اليوم لمولود برج السرطان، على المستوى المهني، قائلة إنّه اليوم يمكنه أن يكون سعيدا، فلديه كل الأدوات التي تساعده على تحقيق السعادة، وتمنحه القدرة على تحقيق مكاسب مالية، وعلى الصعيد العملي، لهذا يجب أن يكون حريصا من أجل المحافظة على حقوقك.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفي

تواجه اليوم ضغوطا على المستوى العاطفي، ورغم هذه الضغوط فأنت في منزل الحظ اليوم، حيث يعدك حظك اليوم بلقاءات دافئة وتتواصل بحب مع من حولك.

يضم برج السرطان، الكثير من النجوم والمشاهير، ومنهم الأميرة الراحلة ديانا، والملكة نازلي، والمطربة الراحلة وردة الجزائرية، والفنانة نرمين الفقي.