حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 8-2-2022 مهنيا وعاطفيا

يتسم مولود برج الأسد، أنه شخص طموح، ومخلص ومتسامح، ويحترم القوة من الطرف الآخر، كما أنه يسعى إلى مساعدة الضعفاء، ويحب أن يدلل نفسه، ويحب العيش وسط كل وسائل الراحة، ويعتبر صرف المال أحد وسائل الدلال، كما أنه قيادي ناجح داخل دائرة العمل، وسريع البديهة في مواجهة أي مشكلة تطرأ على مستوى العمل، وقادر على استخدام العقل والمنطق والتحليلات، وأيضا بين الأسرة والأصدقاء.

كما يتسم مولود برج الأسد، أنه شخص جذاب يسعى لجذب الانتباه من الآخرين، ويميل دائما للعطاء، ويسعى لإدخال السعادة إلى من حوله، كما يسعى لدعمهم معنويا وماديا، كما أنه معروف بحبه للفكاهة، لذلك يفضل الجميع مرافقته.

عيوب مولود الأسد

من أكثر عيوب مولود برج الأسد، أنه يعشق السيطرة على من حوله، كما أنه شخص مغرور ومتغطرس، وعنيد، ومتكبر، ويرفض تقبل آراء الآخرين، خاصة إذا كانت مخالفة لرأية الخاص، ويسعى لحل كل مشكلاته بنفسه، ويرفض تدخل الآخرين في أي مشكلة يواجهها، كما أنه يرفض الانتظار، ويريد أن تنفذ رغباته بشدة، وهذا ما يجعله يشعر بالقلق والتوتر، كما أنه لا ينسى من قاموا بإيذائه، ويسعى للانتقام منهم، وهذا يعتبر أحد أسوأ عيوب برج الأسد.

حظك اليوم مولود برج الأسد مهنيا

تنصحك خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، وفق حظك اليوم، بأن لديك مشروعات على المستوى المهني، وهذه المشروعات تمدك بالجرأة، خاصة أنك أصبحت ناضج مهنيا، كما تؤكد الأبراج، اليوم، أنك ستحسم اليوم الكثير من المشروعات، كما ستحسم موضوعا حيويا، لهذا يجب أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

تنصحك خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، رغم الضغوط التي تمر بها، إلا أنك تستطيع اليوم وفق حظك اليوم أن تحسن التصرف مع من حولك.

مشاهير برج الأسد

يضم برج الأسد الكثير من المشاهير؛ منهم الرئيس الراحل ياسر عرفات، والفنان الكبير فريد شوقي، والمطربين تامر حسني وكارول سماحة، والمطربة الكبيرة نجاة، والفنانين منة شلبي وأحمد عز، والفنانين العالمين جنيفر لورانس، وساندرا بولوك، وجنيفر لوبيز.