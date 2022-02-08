حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 8-2-2022 مهنيا وعاطفيا

القيادية والجاذبية الشديدة من أبرز ما يميز مواليد برج الأسد، وتقول الأسطورة إن ملك تمرد في الأرض، فأرسلت الآلهة اليونانية أسدًا قويًا لمحاربته وقتله، وقد نجح في هذا لكنه قتل، فكانت مكافاتة أن أصبح نجومًا في السماء، تظهر في الفترة ما بين 22 يوليو إلى 22 أغسطس، وهي نفس الفترة التي يحتفل بها مواليد برج الأسد بأعياد ميلادهم.

صفات مواليد برج الأسد

يعرف عن مواليد برج الأسد أنهم شخصيات مبدعة، تسعى دائمًا للتفكير خارج الصندوق، فهو شخصية طموحة، تسعى إلى الدئب لتحقيق أحلامها، كما أنه شريك رائع يميل لمراعاة الشريك، ويحاول أن يضفي على الجو أجواء رومانسية، لذلك يعتقد خبراء الأبراج أن أفضل شريك مناسب لهذا البرج هو الدلو.

ورغم هذه الصفات في مواليد برج الأسد، إلا أن لهم عيوب مؤذية، فهم يرغبون في تلقي الاهتمام بمبالغة، فهو يريد من الشريك أن يدلله بصورة كبيرة حتى وإن كان متعب، كما أن الغرور والنرجسية قد يسيطران على مواليد هذا البرج، فهم يثقون في قدراتهم بشكل كبير، مما يجعلهم يقعون في مشاكل كثيرة .

تستعرض بوابة «الوطن» لأصحاب برج الأسد حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفق تصريحات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

القمر في وضع معاكس، وقد يجعلك ذلك مشتتا، ومن المهم أن تنظم أفكارك وجهودك وأولوياتك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

الشمس في مواجهة برجك وقد تميل للتشدد والعصبية.. ينصحك الفلك ألا تبدد طاقتك في انفعالات لا طائل من ورائها.

مشاهير برج الأسد

ومن أبرز مشاهير برج الأسد، لفنان الراحل فريد شوقي والزعيم الراحل ياسر عرفات والفنانة نجاة الصغيرة والمطرب تامر حسنى، والمطربة اللبنانية كارول سماحة، ومايا نصري، والفنان أحمد عز، ومنة شلبي، والفنانة العالمية ساندرا بولوك، وجنيفر لوبيز، و جنيفر لورانس.