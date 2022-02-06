حظك اليوم برج الأسد الأحد 6-2-2022 مهنيا وعاطفيا

برج الأسد من الشخصيات الأسطورية، فأصحاب هذا البرج يتمتعون بشخصية جذابة، قادرة على شد انتباه الآخرين، فهو من الشخصيات المعروفة بالسخاء والكرم الشديد، وهو يجد نفسه مدفوعًا لمساعدة الآخرين، ودعمهم ماديًا ومعنويًا، كما يميل إلى العطاء وإدخال السعادة لقلوب من يحبهم، كما أنه معروف بالحس الفكاهي وإلقاء النكات، لذلك يفضل الجميع مرافقته.

صفات مواليد برج الأسد

ومن المعروف أن مواليد برج الأسد من الشخصيات القيادية، المميزة والقوية، فهو من الأشخاص الذي يسهل التعامل معها طوال الوقت، كما أنه يشعر دائمًا بالمسؤولية تجاه زملائه في العمل، فهو قادر على استخدام المنطق والعقل والتحليلات المنطقية في التعامل مع الآخرين، مما يساعده طوال الوقت في الخروج من المواقف والمشاكل المهنية المعقدة.

ولمواليد برج الأسد تستعرض بوابة «الوطن» حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفق تصريحات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

برج الأسد حظك اليوم مهنيًا

وبحسب خبيرة الأبراج، عبير فؤاد فاليوم من أفضل الأيام لمواليد برج الأسد، فهو قادر على إبهار الآخرين، ويمكنك أن تخرج بأفكار جديدة، بشرط أن تنتبه لحقوقك.

برج الأسد حظك اليوم عاطفيًا

أما على الصعيد العاطفي، فيمر مواليد برج الأسد، بعدد من الضغوط، ومع ذلك يمكنهم إيجاد إجابة شافية أو علاج لمشكلة أسرية أو عاطفية.

مشاهير برج الأسد

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو، والدوقة ميجان ميركل، ويوافق تاريخ ميلادها 4 أغسطس، والفنان تامر هاشم ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس، النجمة العالمية ساندرا بولوك، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يوليو، لفنان رامي عياش، ويوافق تاريخ ميلاده 18 أغسطس، الفنان سعيد صالح، ويوافق تاريخ ميلاده 31 يوليو، النجمة العالمية جينيفر لوبيز، ويوافق تاريخ ميلادها 24 يوليو.