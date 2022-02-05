حظك اليوم برج الأسد السبت 5-2-2022 مهنيا وعاطفيا

تعد امرأة برج الأسد من أفضل النساء بين الأبراج، إذ تحب الاهتمام بشريك حياتها كما أنها تنتظر العناية والحب منه في المقابل وتتميز بوفائها وإخلاصها الشديدين. لمن تحبهم وتعرفهم من الأصدقاء لا تحب الأشياء التقليدية والروتين على عكس السرطان، كما تفضل أن تتقلد المناصب القيادية في العمل، وأخيرا تملك سيدة الأسد شخصية جريئة وقوية وتمتلك ثقة كبيرة في النفس.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

وتقول خبيرة الفلك والأبراج، عبير فؤاد، لأصحاب برج الأسد على الجانب المهني والعملي والاجتماعي، اليوم الوضع الفلكي يشحذ ذهنك وقد تبهر من حولك بأفكار براقة، وقدرتك على التجديد تبعث البهجة في القلوب، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

أما على المستوى العاطفي، فأكدت خبيرة الفلك والأبراج، عبير فؤاد أن مولود الأسد عاطفيا اليوم، رغم الضغوط، القمر بمنزل الحظ يجعلك تشرق اليوم بسحر حقيقي وتكسب الإعجاب ببساطة.

شخصية برج الأسد بوجه عام

كما يعرف عن مولود برج الأسد أنه مخلص ومتسامح وطموح، ويسعى إلي مساعدة الضعفاء، ويحترم القوة، ويعتبر المال أحد وسائل للعيش الرغيد، ويحب أن يدلل نفسه، وهو أيضا محبوب داخل العمل، لأنه قيادي ناجح، وسريع البديها، أما عن عيوبه وسلبياته فيعرف بحبه للسيطرة والتي تصل إلى غطرسة في بعض الأحيان، ورفضه لتقبل أي آراء مخالفة لرية الخاص، كما أنه يرفض مناقشة مشكلاته مع الاخرين، أو أن يتدخل الأخرين في مشكلاته، كما أنه شخص مغرور وعنيد ويتميز بالكبرياء الشديد، ويكره أن يشعر بتجاهل الآخرين له.

مشاهير برج الأسد

مشاهير كُثر من أصحاب برج الأسد ومن بينهم الفنان الراحل فريد شوقي والزعيم الراحل ياسر عرفات والفنانة نجاة الصغيرة والمطرب تامر حسنى، والمطربة اللبنانية كارول سماحة، ومايا نصري، والفنان أحمد عز، ومنة شلبي، والفنانة العالمية ساندرا بولوك، وجنيفر لوبيز، و جنيفر لورانس.