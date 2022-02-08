حكاية فتوى متشددة أصابت شادية بالرعب.. نصيحة الشعراوي عجّلت باعتزالها

ارتبط اسم الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي، باعتزال الفنانة الراحلة شادية، الفن واختفائها عن الأضواء لسنوات طويلة انتهت بوفاتها في عام 2017، وتساءل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن حقيقة علاقة إمام الدعاة، بانتهاء المسيرة الفنية لدلوعة السينما المصرية، بعد جلسة نقاش جمعتهما.

كواليس لقاء شادية والشيخ الشعراوي

كشف محمد عبد الرحيم متولي الشعراوي، حفيد الشيخ الشعراوي لـ«الوطن»، أن الفنانة شادية عندما نوت الاعتزال، فاجأها جماعة من المتشددين، بأن توبتها لن تقبل إلا إذا تبرعت بكل مالها، لذلك قررت الذهاب بصحبة الفنانة الراحلة سهير البابلي، إلى إمام الدعاة: «كانوا جيران لنا، بيننا وبينهم شارع».

مخاوف من عدم قبول التوبة

أضاف «محمد»، أن شادية عندما أتت إلى الشيخ الشعراوي، سألته عن حقيقية عدم قبول توبتها، إلا إذا تبرعت بكل مالها، فرد إمام الدعاة عليها بسؤال آخر: «مين اللي قال لك كده يا بنتي»، لترد الفنانة: «عشان ربنا يقبل توبتي».

حسم قرار الاعتزال

أوضح حفيد الشعراوي، أن جده قال للفنانة شادية: «أنتي نويتي تتوبي لربنا، وعفى الله عما سلف، وذلك يجب ما قبله، وأما المال، فتتركي ما يجعلك تعيشي حياة كريمة، مثل الحياة التي تعيشيها، ولو حبيتي أنك تتبرعي بالمال، فهذا شيء يرجع لكي، وليس أمر»، وانتهى اللقاء عند ذلك، واعتزلت الفنان الراحلة الفن دون عودة.

ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة

يحتفل عشاق الفن اليوم الثلاثاء، بذكرى ميلاد الفنانة الراحلة شادية، التي ولدت يوم 8 فبراير 1931، وتوفيت 28 نوفمبر 2017، التي برعت خلال مسيرتها الفنية في التمثيل والغناء، وتعتبر من أهم الفنانات في تاريخ السينما المصرية، ولقبها النقاد والجمهور بـ«دلوعة السينما»، واختيرت 6 من أفلامها في قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية.