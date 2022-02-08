البحرين تطلق تأشيرة ذهبية على خطى الإمارات.. اعرف الفرق بينهما

أعلنت البحرين، اليوم الاثنين، إطلاق تأشيرة جديدة للإقامة الدائمة في البحرين، والتي تعد تنفيذًا لخطة التعافي الاقتصادي، والذي سيسهم بدوره في تعزيز التنافسية بين مملكة البحرين ودولة الإمارات، التي أقرت الإقامة الذهبية العام الماضي.

ونرصد في هذا التقرير التفاصيل الخاصة بالإقامة الذهبية في الإمارات والبحرين.

التأشيرة الذهبية في الإمارات

طبقت دولة الإمارات نظام تأشيرة إقامة طويلة الأمد، لخمس أو عشر سنوات، يتم تجديدها تلقائيا، عند توافر الشروط نفسها، لفئات معينة تشمل المستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية.

كان محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اعتمد منح الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات لفئات من المقيمين، في نوفمبر من العام الماضي.

مميزات التأشيرة الذهبية

- البطاقة الذهبية في الإمارات فئة أخرى من تأشيرات الإقامة طويلة الأجل وصادرة بموجب نظام بطاقة الفيزا الذهبية بالإمارات.

- يوفر برنامج التأشيرة الذهبية إقامة طويلة الأمد لدولة الإمارات لحاملها «أصحاب المشاريع والمستثمرين والمواهب الخاصة» لمدة تصل إلى 5 أو 10 سنوات بدلاً من التأشيرة القياسية لمدة عامين.

- توفر الإقامة الذهبية الدائمة إقامة دائمة لرجال الأعمال غير المواطنين الذين يرغبون في إنشاء عمليات تجارية في الدولة أثناء إقامتهم داخل الإمارات وخارجها، دون الحاجة لكفيل إماراتي، مع نسبة تملك 100% داخل إمارات الدولة خلافاً للمتعارف عليه الذي يقضي بضرورة وجود شريك محلي بحصة لا تقل عن 51% في مشاريع الأعمال والاستثمار داخل إمارات الدولة.

- تتوقف الإقامة الدائمة في الإمارات على التزام مقدم الطلب المتواصل بالشروط والأحكام في كل دورة لتجديد التأشيرة 5 سنوات.

- تعطي هذه التأشيرة كتأشيرة إقامة طويلة الأجل للمكفولين «الآباء، والأطفال، والأزواج» مع مراعاة شروط معينة.

تفاصيل التأشيرة الذهبية في البحرين

- ستجدد إلى أجل غير مسمى وتمنح الحق في العمل بالبحرين والدخول والخروج غير المقيد بحدود بالإضافة لحق الإقامة لأفراد الأسرة.

- أن يكون الشخص قد أقام في البحرين لخمس سنوات على الأقل وبراتب لا يقل في المتوسط عن 2000 دينار بحريني (5306 دولار أمريكي) شهريا.

- يمكن لبعض الفئات الحصول عليها فورا كأصحاب العقارات وفئة المتقاعدين، حيث يشترط لأصحاب العقارات يشترط امتلاكهم عقار أو مجموعة من العقارات بقيمة لا تقل عن 200 ألف دينار بحريني.

- الراتب الذي يجب أن يكون عليه المتقاعدين 4 آلاف دينار بحريني أو أكثر طيلة 5 سنوات للإقامة العادية متصلة.