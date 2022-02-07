رئيس لجنة الأمن في برلمان الإمارات يصل إسرائيل للقاء وزير الخارجية

أفادت وسائل إعلام محلية إماراتية، أنّ رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان الإماراتي علي النعيمي، وصل إلى إسرائيل، على رأس وفد أمن، اليوم، للقاء وزير الخارجية «يائير لابيد»، لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك .

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، أنه تم مناقشة سبل تعزيز علاقات التعاون وتأكيد أهمية الاتفاق الإبراهيمي الموقع بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل وما يمثله من خطوة لفتح العديد من فرص ومسارات التعاون، خلال اللقاء الذى جمعهم اليوم .

ونقلت الوكالة عن رئيس الوفد الإماراتي، أنّ هذا الاتفاق هدفه الأساسي تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، ونبذ التطرف والكراهية من خلال دعم الازدهار الاقتصادي والتنمية لدى دول وشعوب المنطقة.

الرئيس الإسرائيلي فى الإمارات

وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، زار الإمارات، قبل أسبوعين، في زيارة رئاسية إسرائيلية هي الأولى من نوعها، وكان في استقبال الرئيس الإسرائيلي، بالمطار، وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.

وذكرت صحف محلية إسرائيلية، أن زيارة الرئيس الإسرائيلي جاءت بدعوة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، وهي المرة الأولى في التاريخ التي يقوم فيها رئيس دولة إسرائيل بزيارة رئاسية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتجدر الإشارة إلى أن زيارة الرئيس الإسرائيلي تزامنت مع القصف الذى تعرضت له الإمارات أواخر يناير الماضي، من جماعة الحوثي، حيث أعلنت وقت الزيارة وزارة الدفاع الإماراتية أنها اعترضت الهجوم وتصدت له، كذلك ذكرت تقارير إعلامية أن الرئيس الإسرائيلي رفض إنهاء الزيارة عقب الهجوم.

فيما زار رئيس إسرائيل، إسحاق هرتسوج، جامع الشيخ زايد الكبير في العاصمة الإماراتية أبوظبي ورافقته زوجته ميشال هرتسوج التي ظهرت وهي ترتدي الحجاب داخل الجامعة.