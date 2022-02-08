الدرندلي: الأهلي لم يطلب طائرة خاصة لنقل لاعبيه إلى الإمارات

كشف خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، سبب عدم سفر لاعبي النادي الأهلي من الكاميرون بعد انتهاء منافسات كأس الأمم الأفريقية إلى الإمارات مباشرة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، ولعب مباراة نصف النهائي ضد بالميراس البرازيلي، اليوم الثلاثاء.

وقال «الدرندلي» خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «كلمة أخيرة» الذي يعرض على قناة ON: "محصلش إن النادي الأهلي طلب طائرة خاصة، وكل اللي حصل بين كابتن سيد عبدالحفيظ وكابتن وائل جمعة، إن (سيد) سأله عن موعد وصول المنتخب للقاهرة حتى يجري حجز رحلة جوية متوجهة إلى الإمارات».

وأضاف نائب رئيس اتحاد الكرة، أن وصول بعثة المنتخب الوطني تأخرت ساعة و«لقينا 7 طائرات خاصة وصلت مصر في المطار حتى الساعة 4.30، ولقينا المطار فوق بعضه، فدخلنا باب تاني بالزق، ودخلنا على الطيارة على طول، وعشان يطعلوا حقائبنا، كان في حقائب قبلنا، فزقوها عشان يطلعوا شنطنا».

الدرندلي: هنأخر لاعبي الأهلي لصالح مين؟

وتابع: «كأس العالم للأندية من مصلحتنا، هنتعمد نأخر لاعبي الأهلي لصالح مين؟ دي كتائب إلكترونية بتهيج الدنيا وتنقل معلومات غلط، وأتمنى أن ننبذ التعصب ونشحن بطاريات الولاء للمنتخب الوطني».

كيروش كان عنده سوء فهم تجاهنا

وأكد، أن كل اللاعبين في معسكر المنتخب الوطني منسجمون مع بعضهم وبالتالي يجب نبذ التعصب بين الأندية الوطنية، مشددًا على أن اتحاد الكرة الجديد يدعم كيروش، مضيفًا: «كان عنده سوء فهم إننا مش هنفهم لأننا مجلس جديد، وطلعت شائعات إننا بنراجع عقده وأول ما رحت قعدت معاه في الكاميرون قلت له مين قال إننا جايين نناقش معاك العقد، إحنا جايين ندعمك وإيه طلباتك، إحنا مش جايين نهدم، وجايين نكمل مسيرة».