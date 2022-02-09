حظك اليوم برج العذراء الاربعاء 9-2-2022 مهنيا وعاطفيا..

برج العذراء، يعتبر من الأبراج الأرضية، إذ ينتمى إلى الفترة من 23 أغسطس إلى 22 سبتمبر، يميل مولود برج العذراء إلى الألوان الباهتة مثل البرتقالي، والأصفر الفاتح، البيج، والأحمر.

يتسم مولود برج العذراء، أنه شخصا طموحا، ويعمل دائما على تحقيق نجاحاته، ويصر دائما على النجاح في حياته العملية، ويبحث عن الوظائف المرموقة، حتى يستطيع الحصول على ترقيات بها بسهولة، كما يسعى إلى تحديد مصيره بيده، ويرفض إعطاء أي فرصة للآخرين، وأن يسيطرو على حياتهم، وذلك مهما كانت درجة القرابة لهم.

كما يمتلك مولود برج العذراء، قدرة كبيرة على تحليل كل الأمور التي تدور من حوله، ويسعى لمعرفة الخفايا الكامنة، وراء والأفعال الصادرة من الآخرين، والأشخاص المحيطين به، سوء على مستوى العمل، أو العائلة، أو داخل محيط الأصدقاء المقربين، كما أنه شخص نشيط جدا، ويكره الكسل، ولا يحب تأجيل أعماله على الإطلاق، ويسعى لتنفيذ كل المسئوليات التي تسند إليه.

مميزات برج العذراء

يتميز مولود برج العذراء، بقدرتة الشديدة على استخدام عقله، قبل الحكم على الآخرين، ويسعى دائما إلى تحقيق الكمال، ولا يقبل الوقوع تكرار نفس الأخطاء، ويسعى دائما للتعلم سريعا من أخطائه السابقة، يسعى دائما لتقديم المساعدة لكل من حوله، يسعى إلى حل كل المشكلات والأزمات التي يتعرض له، وداخل محيط عائلته وأصدقائه.

ويثق مولود برج العذراء، دائما بكل المحيطين به، كما ينجح دائما في إخفاء مشاعره، ويسعى دائما إلى تحقيق مطالبه سريعا، ودائما ما يحب أن يعبر عن حبه للفن والتمثيل والموسيقى.

حظك اليوم مولود برج العذراء مهنيا

تنصحك خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، وفق حظك اليوم بضرورة توخي الحذر، إذ أن القمر اليوم في وضع معاكس، لهذا يجب أن تكون مثابر، وأن تعمل على ملاحقة رغابتك وطموحاتك، كما يجب أن تظل يقظا مع جميع من حولك.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

تنصحك خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، أنه وفق حظك اليوم، المسئوليات والهموم التي تواجهها، إلا أنك الآن في منزلة الحب، إذ تساعدك على ضرورة التصرف بحكمة، وتثبت أنك شخصا قادرا على تحمل المسئولية.