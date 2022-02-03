حظك اليوم برج العذراء الخميس 3-2-2022 مهنيا وعاطفيا.. انتبه لحقوقك

تعرف امرأة برج العذراء بأنّها دائمًا ما تحتاج أن تكون بجوار الأشخاص الذين يحفزونها بشكل دائم ومستمر ولا يكونون كثيري الانتقاد، وذلك حتى تتمكن من تحقيق إنجازاتها بشكل أفضل، فضلًا عن سعيها في معظم نواحي حياتها إلى الكمال والمثالية، إذ نادرًا ما تشعر امرأة العذراء بالرضا عن أي شيء ما لم تصل إلى المرتبة الأولى.

وبرج العذراء من الأبراج الأرضية التي تنتمي إلى الفترة من 23 أغسطس وحتى 22 سبتمبر، كما أنّهم يميلون إلى حب الألوان الباهتة مثل والأصفر الفاتح، والبيج، ويرون أن أرقام الحظ بالنسبة له هي: 5، 14، 15، 23، 32.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

ووفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، فعلي الصعيد المهني والمالي فإنّ القمر اليوم في مواجهة برجك ويمكن أن يصيبك ذلك بالعصبية والتوتر، وهو الأمر الذي يخلق لك ضغوطا أنت في غنى عنها، لذا ينصحك الفلك أنّه من المهم أن تنتبه جيدًا لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي، ينصحك الفلك اليوم إذا كنت متزوجا، عليك أن تضع نفسك مكان شريك حياتك كي تستطيع أن تتفهم موقفه.

مميزات وعيوب برج العذراء

ومن ضمن مميزات برج العذراء أنّه يستطيع إخفاء مشاعر عميقة عن الآخرين، بسبب الواجبات والمسؤوليات الكبيرة التي تقع عليه، وسعيه الدائم إلى تحقيق مطالبه في فترة زمنية قصيرة، كما يتميز أيضًا بالحس الفنيّ المميز لديه، فيعبرون عما في داخله من خلال الموسيقى، أو الرقص، أو التمثيل، ويلجأ إلى الفن كنشاط للترفيه عن النفس وهروباً من الواقع.

أما من أبرز عيوب مولود العذراء أنّه يميل إلى المثالية، فمن الممكن أن ينهي الموضوع بالفشل، ولا يسعى لإكماله في حال أحسّ بأنه غير مكتمل ومثاليّ، كما أنّه يمتلك شخصية عنيدة ويصعب على الآخرين تغيير رأيه في حال اعتقاده بأمر ما، فهو يصر على رفض أي شيء في حالة عدم اقتناعه به.

ودائمًا ما يميل مولود برج العذراء إلى الوحدة، والغموض، وشدة التدقيق على كل فعل حتى لو لم يكن يستحق، والحاجة الى التسلسل والتدرج في التعامل مع الآخرين، حتى يطمئن ويرتاح لهم.