حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 8-2-2022 مهنيا وعاطفيا

الرقة والمشاعر الفياضة، من أبرز صفات مواليد برج العذراء من الإناث، فهم يقدمون الحب والرعاية للجميع، لكن أفراد الأسرة يكون لهم وضع خاص، كما أنهم محببون من زملائهم في العمل بسبب تحملهم المسؤولية، وقدراتهم على إنجاز المهام المطلوبة منهم بسرعة وجدية.

صفات برج العذراء

معروف عن أصحاب برج العذراء أنهم متحفظون خاصة عندما يقابلون أشخاصا للمرة الأولى، كما أنهم يحتاجون لوقت طويل قبل منح ثقتهم للآخرين، فهو رجل عملي التفكير، يفضل المنطق على أن يجعل المشاعر تتحكم به.

تستعرض بوابة «الوطن» لأصحاب برج العذراء حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي، وفق تصريحات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

تقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عن مواليد برج العذراء: «اليوم القمر في منزل الحظ يجعلك اليوم ملهما وتميل لتنمية معلوماتك، ويساعدك ذلك على التطور.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

أما على المستوى العاطفي فترة «عبير»، فينوس بمنزل الحب تدفعك للاهتمام بمن تحب أو تهتم بشخص في محنة وتقدم له يد العون.

مشاهير برج العذراء

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة إيمان العاصي ويوافق تاريخ ميلادها 25 أغسطس، الإعلامية وفاء الكيلاني، ويوافق تاريخ ميلادها 10 سبتمبر، الفنان خالد النبوي، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر، الفنان وائل كفوري ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر، الفنانة الأمريكية سلمى حايك ويوافق تاريخ ميلادها 2 سبتمبر، الفنانة ريهام حجاج ويوافق تاريخ ميلادها 22 سبتمبر.