حظك اليوم برج العذراء السبت 5-2-2022 مهنيا وعاطفيا.. قد تحصل على أموال كثيرة

يتميز رجل برج العذراء بأنه شخص طموح بشكل كبير، يسعى دائما إلى تحقيق نجاحات غير مسبوقة في العمل، ما يجعله يصر على نجاح حياته العملية، كما أنه دائما ما يبحث عن الوظائف المرموقة، والتي يستطيع الحصول على ترقيات بها بسهولة.

يحرص رجل برج العذراء دائما على جذب انتباه الآخرين المحيطين به، معتمدا في ذلك على ذكائه مستخدما عقله وليس مشاعره، كما أنه لديه القدرة على التكيف مع مختلف الظروف، ولا يجد صعوبة في التعايش مع أي ظروف جديدة، لديه شخصية شغوفة كثيرا بتعلم كل ما هو جديد، لديه مظهر جذاب، ويحب أن يكون حديثه لبق مع الآخرين، يستمتع كثيرا بتحقيق الإنجازات مهما كانت صغيرة.

وبالنسبة لامرأة برج العذراء فهي تحرص دائما على إنجاز ما لديها من مهام مسندة إليها، تعشق التحليل والنقد لجميع المواقف التي تتعرض لها في حياتها اليومية، كما أنها تتميز بشخصيتها المتواضعة، تتحمس كثيرا تجاه الأشياء التي ترغب في تحقيقها، تستطيع أن تصل إلى ما تريد بصبرها على رؤية النتائج، تحرص على الاهتمام بمظهرها الخارجي كثيرا، وتسعى دائما إلى مطالعة الحظ اليومي الخاص بها، لذلك تقدم لها بوابة «الوطن» حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني

قد تستطيع اليوم يا مولود برج العذراء أن تنجز جميع المهام والمسؤوليات المسندة إليك، كما أنك قد تكون قادرا على إتمام الكثير من عمليات البيع والشراء، والتي قد تجعلك تحصل على الكثير من الأموال، كما أن حظك قد يفتح لك الكثير من الأبواب المغلقة، والتي قد تكون لا أمل فيها، فالقمر اليوم في منزل المدخرات، ما يدفعك للاهتمام بالأشياء العملية.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفي

احرص على أن تكون متفائلا اليوم، فقد يكون لديك الفرصة في الانفتاح على الآخرين، والتعرف على شخصيات جديدة، والدخول في علاقات عاطفية ناجحة، مع شريك حياة يكون متفاهم معك، فاحرص على اغتنام تلك الفرص ولا تجعلها تذهب من بين يديك، ففينوس موجود اليوم هو وعطارد في منزل الحب.

عيوب برج العذراء

يعد التحليل والنقد الدائم لجميع الأمور وأدق التفاصيل من اكثر الأشياء لمرهقة لمولود برج العذراء، ما يجعله لا ينعم براحة البال على الإطلاق، كما أنه من الصعب أن يتم إقناعه بشيئ ما، فهو لا يقبل النقد أو الآراء المخالفة لرأيه على الإطلاق، كما يصعب عليه تخطي الأخطاء التي يقع بها الآخرين تجاهه، وإصراره على التنظيم والترتيب الذي يصل إلى حد الصرامة، يجعل هناك صعوبة في تعامل الآخرين معه.