ضبط مصور فيديو «قسم العجوزة» لاتهامه بالتستر على متهم

ألقت قوة أمنية القبض على شخص ادعى احتجازه دون وجه حق بقسم شرطة العجوزة بالقاهرة، وذلك لاتهامه بالتستر على متهم بناء على قرار النيابة العامة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان صادر عنها: «بالنسبة لمقطع الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ادعى خلاله أحد الأشخاص تعرضه لسوء معاملة والإحتجاز دون وجه حق بأحد أقسام الشرطة وبناءً على قرار النيابة العامة، تم ضبط شقيق والدة الطفل (القائم على بث مقطع الفيديو) لإيواء المتهم مرتكب الحادث والتستر عليه وتعريض حياة الطفل للخطر».

والدة الطفل لم تتسلمه من القسم لعدم افتضاح أمرها

وأضاف البيان: «بمناقشة المتهمة والدة الطفل قررت أنها من متعاطى المواد المخدرة، وبتاريخ الواقعة كانت بمنطقه البراجيل وبصحبتها ابنها الطفل لشراء المواد المخدرة، وعقب الانتهاء من شراء المواد المخدرة قامت بالاتصال بالمتهم وطلبت منه اصطحاب طفلها إلى سكنها بالسيارة مرتكبة الحادث – ملك أحد الأشخاص ويرتبط بها بعلاقة لتتمكن من التعاطي بذات المكان المشار إليه، وعللت عدم توجهها إلى قسم شرطة العجوزة بذات التوقيت خشية افتضاح أمرها (تناولها المواد المخدرة)».

شقيقة المتهم حرضته على ادعاءاته لكسب تعاطف رواد السوشيال ميديا

وتابع: «وأضافت المتهمة بعلمها بقيام شقيقها ببث مقطع الفيديو وتحريضه على ذلك لكسب تعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وضبط بحوزة المتهمة جهاز (تابلت) يحتوي على مقاطع فيديو تشير إلى ارتكابها ممارسات غير مشروعة، وتتولى النيابة العامة التحقيق».