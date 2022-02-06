مصدر أمني ينفي صحة ادعاءات شخص باحتجازه يومين في قسم العجوزة دون وجه حق

نفى مصدر أمنى صحة ما تضمنه مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن ادعاء أحد الأشخاص باحتجازه دون وجه حق لمدة يومين في قسم شرطة العجوزة بالجيزة.

وأوضح المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل أنه في تاريخ 4 الجاري وقعت مصادمة بين سيارة يستقلها شخص وبصحبته طفل «نجله زوجته»، بسيارة «ميكروباص»، أعلى الطريق الدائري بدائرة قسم شرطة العجوزة.

مصدر أمني: صاحب الواقعة صادر ضده حكم بالحبس عليه في إحدى القضايا

وتابع أن قائد السيارة هرب من موقع الحادث تاركًا الطفل بالسيارة، في ضوء صدور حكم بالحبس عليه في إحدى القضايا، وجرى ضبطه وبصحبته شقيق زوجته، وتم تسليم الطفل لخاله دون احتجازه عقب صدور قرار النيابة العامة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الادعاءات.