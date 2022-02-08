فريال يوسف: أتمنى أن أتزوج رجلا مثقفا عن حب

تصدر ظهور الفنانة فريال يوسف في برنامج «واحد من الناس»، مع الإعلامي عمرو الليثي، أمس على شاشة قناة الحياة، محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث أدلت الفنانة بتصريحات مثيرة للجدل.

فريال يوسف: تعرصت للخيانة من خطيبي السابق

وأبدت فريال يوسف استياءها الشديد، بسبب ما تعرضت له من خيانة من خطيبها السابق، وأن فرحها لم يكتمل قبل حفل الزفاف بثلاثة أشهر عام 2014، لأنها اكتشفت خيانته لها مع صاحبة صديقه المقرب، وبعدها اكتشفت أن صاحبه سامحها وتزوجها.

وأضافت فريال أنها لن تسامح خطيبها السابق على تلك الخيانة، لأنها تعرضت لحالة نفسية كبيرة استمرت معاها لمدة أربع سنوات، لحبها الشديد له، مشيرة إلى أنها تتمنى أن تتزوج عن حب، وأن يكون الرجل طموحًا ومثقفًا ويشبهها، فلا تشترط أن يكون رجل أعمال أو شخصية مشهورة.

من هي فريال يوسف

يذكر أن فريال يوسف، ممثلة تونسية، حاصلة على البكالوريس في التجارة والماجستير في إدارة الأعمال، وبدايتها الفنية كانت من خلال تقديمها الإعلانات التجارية، ثم اتجهت للتمثيل حينما كانت في السابعة عشرة من عمرها، وكان أول عمل فني لها هو المسلسل «التونسي المتحد» عام 1997، واستمرت في العمل الفني في تونس.

انتقلت إلى مصر للعمل في المجال التسويق، ولكنها عادت إلى التمثيل من خلال فيلم «بالألوان الطبيعة»، الفيلم الذي أثار الجدل حينها بعد عرضه بين الجمهور، وساهم بشكل كبير بمعرفة الجمهور المصري بها، واستمرت بعدها في تقديم أعمال فنية في مصر منها مسلسل «خاتم سليمان».