فريال يوسف عن غيابها دراميا قبل «سكر مر»: «مرض خبيته عن أهلي والناس»

كشفت الفنانة فريال يوسف سبب غيابها عن الساحة الدرامية منذ أكثر من عام، وقبل أن تقدم حكاية «سكر مر» ضمن أحداث مسلسل «ورا كل باب»، قائلةً: «لما اتنقلت للمستشفى يوم 16 نوفمبر 2018، كتمت على الموضوع تمامًا وحتى عيلتي مقولتلهومش، عشان مكنش ينفع أخضهم، هما عايشين في بلد تانية، فاتحجزت 10 أيام في المستشفى، وبدأت رحلة العذاب».

وأوضحت «فريال»، خلال استضافتها، اليوم الاثنين، ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، وتشارك في تقديمه الإعلامية لبنى عسل، أنها لم ترد حينها أن تكشف عن هذا المرض، ولا عن تفاصيل رحلة علاجها منه، التي قضتها بين مصر وألمانيا، لأنها تراه أمرًا شخصيًا، على حد تعبيرها، مؤكدةً أنها الآن عادت إليها صحتها بنسبة 80%.

وتابعت الفنانة: «الحمد لله بقيت بنسبة 80% أحسن، ورجعت لشغلي، لأن وقت المرض مكنتش قادرة أعمل مسلسلات، لأنها بتاخد وقت كتير».

وأوضحت أنها رفضت المشاركة في بطولة مسلسل «القاهرة كابول»، قبل ورا كل باب بسبب هذا المرض، مضيفة: «رغم إني مبحبش أرفض أعمال بس كان ضد إرادتي، والدكاترة كانوا منعوني إني أنزل اشتغل وسمعت كلامهم، والحمد لله بمجهودهم ودعوات أهلي بعدما عرفوا الحمد لله خفيت».

فريال لا تبحث عن التريند

وأكدت أنها ليست من الفنانات اللاتي يبحثن عن «التريند» أو استعطاف الناس، لهذا لم تعلن عن مرضها، مضيفةً: «الناس فيها اللي مكفيها»، بينما قالت في الوقت ذاته إنها لا تقصد بهذا الكلام أن الفنانين أو الفنانات الذين يعلنون عن مرضهم يبحثون عن تريند، ولكنها تتحدث من منظور أن وقت المرض يكون الأهم البحث عن طريقة الشفاء منه وليس الإخبار به واستعطاف الناس.

وواصلت الفنانة فريال: «اخترت التكتم على الموضوع واتعالجت من سكات، وفضلت شهور رايحة جاية على بره، والحمد لله دلوقتي رجعت للمسلسلات، ومستعدة أرجع أقوى من زمان وأقدم حاجات أحلى من اللي قبلها».

فريال يوسف: «مش عايزة الناس تشوفني بشتكي»

واختتمت: «عايزة الناس تشوف فريال دايمًا في أفضل صورة، مش عايزة الناس تشوف فريال اللي بتشتكي من حاجة أو عندها حاجة، الحاجات دي بخليها لنفسي، لأن الناس عندها فعلا مشاكلها».