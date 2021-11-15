فريال يوسف عن دورها في حكاية «سكر مر»: «عيطت لما عيني ورمت»

قالت الفنانة فريال يوسف، اليوم، إن الموضوع الذي تناولته حكاية «سكر مر»، بمسلسل «ورا كل باب»، تخص نسبة كبيرة من الشعب المصري، موضحة أن مرض السكر يعاني منه الكثيرون في العالم أجمع، وأنها تعرف بشكل شخصي حالات كثيرة لهذا المرض سواء كبار أو صغار، كما أنها عايشت معانتهم.

وأشارت «فريال»، خلال استضافتها ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، وتشارك في تقديمه الإعلامية لبنى عسل، إلى أن موضوع الحكاية، كان صعب جدا بالنسبة لها، خاصة أن العمل يتناول حكاية سيدة يعاني نجلها الطفل من مرض السكر، وكان مطلوب منها تقديم المشاعر التي تشعر بها تلك الشخصية في 10 أيام تصوير فقط، وهو الأمر الذي كان صعبا للغاية، مشيدة بالممثل الطفل الذي قدم دور نجلها، مؤكدة أن صدق أدائه ساعدها بشكل كبير على تقديم الشخصية بهذا الشكل الصادق.

ولفتت إلى أنها تعرف الكثير من المصابين بمرض السكر سواء كبار أو صغار، وتعلم جيدا حجم معاناتهم مع هذا المرض، موضحة أن هذه المعاناة يعيشها المريض وكذلك أهل المريض، مثلما شاهدنا في تلك الحكاية وأوضحنا حجم المعاناة التي يعيشها الطفل المصاب بالسكر ومعاناة والداته الكبيرة.

الدراما ليس دورها وضع حلول للقضايا

وأوضحت أن الدراما ليس من مسؤوليتها وضع حلول للمشاكل، ولكن دورها الأبرز يتمثل في تسليط الضوء على هذه المشكلات، مشيدة بمسلسل «ورا كل باب» وهذه النوعية من الدراما، التي تطرح الكثير من القضايا والمشكلات، لجذب انتباه المجتمع إليها ومن ثم العمل على وضع حلول لها.

حكاية «سكر مر» تجذب الأنظار

وأردفت أن الحكاية التي قدمتها بهذا المسلسل، جذبت الأنظار على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتة إلى أن مشاهد تلك الحكاية، تصدرت تريندات هذه المواقع خلال عرضها.

وكشفت «فريال»، عن أن كل المشاهد التي قدمتها مع طفلها بالمسلسل، كانت تحمل الكثير من المشاعر، ولهذا أحبتها، وحاولت نقل كل مشاعرها إلى المشاهدين، متابعة: «كان في مشاهد كثيرة عياط بجد، لدرجة إن عيني كانت بتورم من العياط».