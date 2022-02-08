انتهاء دعوى معاذ عيسى طفل «ذا فويس» بالتصالح مع صديقه

قضت محكمة جنايات الطفل، بالأميرية، اليوم، في ثاني جلسات محاكمة الطفل معاذ عيسى، المتهم بغرس مفتاح في رأس صديقه، ما أدى إلى حدوث كسر في الجمجمة، ونزيف بالمخ، وخضوعه لعملية جراحية، بانتهاء الدعوى بالتصالح.

الأجهزة الأمنية

ألقت الأجهزة الأمنية، بالاشتراك مع وحدة مباحث قسم شرطة حلوان، بقيادة المقدم محمد السيسي، ومعاونه النقيب محمود سعداوي، القبض على طفل «ذا فويس كيدز» معاذ عيسى المتهم بغرس آلة حادة «مفتاح سيارة» في رأس زميله، ما أدى إلى إحداث جرح غائر في الرأس، ونزيف في المخ وكسر في الجمجمة.

تحريات المباحث

جاء في تحريات المباحث، «أنه بالنسبة للواقعة المؤرخة في المحضر رقم 12829 لسنة 2021 حلوان، بلاغ المواطن شريف حسن مصطفى، بإصابة نجله حسن شريف حسن مصطفى، وعليه وبإجراء التحريات، أسفرت بأن وراء ارتكاب الواقعة المدعو «معاذ محمد أحمد عيسى، 13 عاما، طالب»، ومقيم شارع مصطفى فهمي تقاطع شارع خسرو بحلوان، بالتعدي على المصاب حسن شريف مستخدما مفاتيح أدت إلى إحداث إصابته وعليه تم إثبات ذلك، وأقفل المحضر على ذلك، وصدر أمر بعرض المتهم على وكيل النائب العام للإذن لنا بضبط وإحضار المشكو في حقه».

وأصيب حسن شريف علوان، البالغ من العمر 15 عامًا، بكسر في الجمجمة بعد اعتداء الصبي معاذ عيسى، أحد المشاركين في برنامج المسابقات الشهير «فويس كيدز»، عليه بمفتاح في رأسه، أدى إلى دخول المفتاح في رأسه، ما استدعى إجراء عملية جراحية لإنقاذ حياته.

مشادة كلامية وراء الواقعة

كانت والدة الطفل المجني عليه «حسن»، سردت تفاصيل الحادث لـ«الوطن»، مؤكدة أن معاذ عيسى ليس صديقًا لابنها، ولكنه جار لهم، وبأنهما أحيانًا يتواصلان، ويوم الحادث قابل «معاذ» ابنها «حسن» وتلفظ معه ببعض الكلمات محاولًا استفزاز ابنها، ثم اعتدى عليه بمفتاح على رأسه ما أدى لكسر في الجمجمة ودخول المفتاح داخل رأسه.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 12813 لسنة 2021، جنح بقسم شرطة حلوان، وجرى العرض على النيابة العامة التي إحالته للمحاكمة الجنائية.