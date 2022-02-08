«داليا» في دعوى طلاق للضرر: «مبيصليش وبيقولي البرشام مش حرام»

جلست فتاة عشرينية تدعى «داليا. ن» على سلم محكمة الأسرة، تبكي، مشيرة إلى أنها جاءت إلى هذا المكان لتتخلص من المعاناة التي عاشتها برفقة زوجها «حسن. ك»، لمدة 3 سنوات، وأقامت ضده دعوى طلاق للضرر بحجة أنه يضربها باستمرار، لأنها طلبت منه أن ينتظم في الصلاة ويمتنع عن تعاطي المواد المخدرة التي لا تفارق يده طوال اليوم، فلجأت لمكتب التسوية وطلبت إحالة دعوتها للمحكمة لأنها لا ترغب في العيش معه.

زواج بالإكراه

وقالت «داليا» في دعوتها للقاضي، إنها تزوجت من شاب يسكن معها في نفس المنطقة ووافق عليه والدها لأنه ميسور الحال، ولم يأخذ رأيها بالموافقة عليه، وطوال فترة الخطبة كانت تعاني من أسلوبه ومعاملته السوقية لها، لكنها كانت مجبرة عليه وليس بيدها حلا سوى تحمل العيش معه، على أمل أن يتغير مع الأيام، وكانت تحاول أن تفسخ الخطبة لكنها فشلت.

ضرب قبل الجواز

وأضافت الزوجة، أن حياتها ازدادت سوءًا، عندما بدأ التدخل في شئون حياتها الشخصية قبل الزواج والتحكم فيها، وكلما اشتكت لعائلتها عنفتها، وقبل الزواج بأيام حدثت بينهم مشكلة أدت إلى أنه ضربها في منتصف الشارع، واشتكى لوالدها بأنها تعصى أوامره، وأنه يمكنه أن يتركها ويفسخ الخطبة لكنه لم يفعل ذلك حتى يتفادى كلام الناس بسبب قرب زواجهما، وبعد الزواج اعتاد ضربها كل ليلة على أسباب بسيطة.

ضرب مبرح للزوجة

وأكدت أنه لا يفعل شيئا في حياته سوى تعاطي المخدرات والجلوس على المقهى مع من يتعاطون المخدرات والحشيش، وعندما تعترض يضربها ضربا مبرحا حتى يفوق من غيبوبة جرعة المخدرات التي تعاطها، وعندما تطلب منه أن يتقي الله في معاملتها وينتظم في الصلاة يضربها ويطردها من المنزل.

بيشرب مخدرات ليل ونهار

وتابعت الزوجة: «حاولت أخليه يغير من حياته لكنه رفض وكان بيرد عليا بأسلوب العنف، غير أنه ليل ونهار بياخد برشام ويقولي ده مش مخدرات، ولو طلبت منه يصلي بيضربني ويطردني من البيت، ومش بيفكر يصالحني حتى».

دعوى طلاق للضرر

وأنهت داليا، دعواها بأنها قررت التخلص من المعاناة التي تعيش فيها، وتلجأ للقضاء لتأخذ حقها منه، وأقامت ضده دعوى طلاق للضرر حملت رقم 627 لسنة 2021، ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة.