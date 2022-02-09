أستاذ بجامعة الأزهر: مؤسستنا ليست واسطة بين العبد وربه كما يروج البعض

قال الدكتور علي الأزهري، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، إنَّ الأزهر ليس واسطة بين العبد وربه، إنَّما يقتصر دوره فقط على توضيح كيف يعبد الشخص ربه وكيف يكون صالحًا في مجتمعه، ويدله على الطريق وبعدها يختار الشخص الطريق ويكون حسابه على الله.

حماية منهج الإسلام الصحيح

وأكد أن الأزهر الشريف يلتزم بقول الله سبحانه وتعالى: «وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ» (التوبة: 122)، لافتًا إلى أن هذا الذي يفعله الأزهر الذي ضرب في عمق التاريخ أكثر من ألف عام، وحمى منهج الإسلام الصحيح وتخرج منه أفذاذ علماء الدين والدنيا.

وأشار إلى الدور العلمي للأزهر متأصل ومشهود منذ عهد محمد علي باشا، فحينما أراد إرسال بعثات علمية للخارج لتسع دول كانت صديقة لمصر كانوا جميعهم أزهريين أي من الأزهر الشريف لقيمته العلمية والدينية، لافتًا إلى أنه قد درس فيه الإمام ابن حجر العسقلاني وابن حجر الهيثمي وابن دقيق العيد وجلال الدين السيوطي والجبرتي المؤرخ وابن خلدون عالم الاجتماع، علاوة على أنه قد تخرج فيه رائد التنوير الحقيقي رفاعة الطهطاوي والشيخ المراغي والشيخ البوصيري صاحب البردة ودرس فيه الشيخ المجدد الباقوري حتى صار شيخه والشيخ جاد الحق والعلامة الدكتور البوطي وفؤاد معصوم رئيس العراق والشيخ عكرمة صبري شيخ الأقصى الأسير والشيخ الإمام عبدالحليم محمود، والمجدد الفقيه الشيخ الإمام جاد الحق والمفسر العالم الرباني الشيخ الإمام محمد سيد طنطاوي وإمام الدعاة وصاحب الخواطر الشيخ الشعراوي، والشيخ العلامة محمد الغزالي.

تعزيز الثقافة الدينية في القاهرة

وأوضح أنَّ جامعة الأزهر كانت منذ إنشائها منهلًا للثقافة الدينية ومكَّنت القاهرة بذلك أن تحمي لواء الثقافة الدينية بين شعوب العالم الإسلامي، وكذلك كانت المنبعث للنهضة العربية في القرن الماضي.