مدبولي: مشروعات الاقتصاد الأخضر تعزز دور مصر في مواجهة تغيرات المناخ

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، فلورنسيو كوتارا، الرئيس التنفيذي لشركة أوكيانوس الأمريكية العاملة في مجال حماية البيئة عبر تقليل استهلاك البلاستيك أحادي الاستخدام، وهشام شتا، رئيس مجلس إدارة شركة إنكوم الدولية للخدمات البترولية والصناعية.

تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة

وفي مستهل الاجتماع، أشار الدكتور مصطفي مدبولي إلى التزام الحكومة بمنح أولوية لمشروعات الاقتصاد الأخضر؛ بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ويعزز دور مصر في قضايا المناخ، في إطار استضافتها للدورة 27 لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.

وأضاف أن الحكومة تدعم الحلول المبتكرة المقدمة من جانب القطاع الخاص، للمساهمة في جهود مواجهة التحديات ذات الصلة بالتغيرات المناخية.

وخلال الاجتماع، استعرض مسئولو شركتي أوكيانوس الأمريكية وإنكوم الدولية مشروعهم المقترح لإنشاء مصنع لإنتاج بدائل البلاستيك صديقة البيئة، الذي يعد الأول من نوعه في مصر.

توفير العملة الصعبة للبلاد

وأضافوا أن المشروع يعود بالعديد من الفوائد على الدولة؛ بما في ذلك تعزيز ريادة مصر في مجال صناعات بدائل البلاستيك، وتوفير الطاقة، وفرص عمل جديدة، بالإضافة إلى توفير العملة الصعبة للبلاد من خلال تقليل استيراد مواد البلاستيك.

ومن جانبه، رحب رئيس الوزراء بكل ما من شأنه دعم جهود مصر للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتعزيز مساهمتها الدولية في التقليل من آثار تغير المناخ، مؤكدا أن الحكومة مستعدة لمنح كل الحوافز الممكنة لإقامة المشروعات الصديقة للبيئة.

كما وجه بسرعة قيام الشركتين بعرض التصور الخاص بجدول تنفيذ المشروع، ومساحة الأرض المطلوبة، ومراحل الإنتاج، والاستثمارات التي يتم ضخها حتى يتسنى السير قدما في إجراءات التنفيذ.