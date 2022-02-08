مدبولي يشيد بجهود «اللجنة الطبية العليا» والاستجابة لـ450 استغاثة خلال يناير

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهود المبذولة من قبل اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس خلال شهر يناير الماضي، وذلك من خلال التقرير المقدم من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.

وأثنى رئيس الوزراء على الجهود المبذولة من قبل اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، وتعاملها الفوري مع ما يتم رصده من استغاثات للمواطنين تتعلق بالقطاع الصحي، وسعيها لتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، مؤكداً أهمية الاستمرار في تكثيف هذه الجهود من أجل رفع المعاناة عن المرضى وذويهم، وتوفير كافة سبل الدعم الممكنة لهم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعمل على توفير الرعاية الصحية الشاملة واللائقة لجميع المصريين.

كما أشاد مدبولى بتعاون الجهات المسئولة عن الخدمات الصحية، في الاستجابة لأي شكوى أو استغاثة، مؤكدا «أننا جميعا نعمل من أجل تحقيق هدف واحد هو خدمة المواطن المصري».

الاستجابة لاستغاثات 450 حالة على مواقع التواصل والصحف

من جانبه، أوضح الدكتور حسام المصري أنه تمت الاستجابة خلال الفترة المشار إليها لنحو 450 حالة، تم رصدها عبر الصحف والمواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاستجابات خلال شهر يناير الماضى شملت صدور 146 قرار علاج من رئيس الوزراء على نفقة الدولة، للفئات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن إجراء 123 عملية جراحية، وإصدار 12 قراراً خاصا بإجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي.

تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية

وأضاف أن جهود اللجنة خلال الشهر الماضي تضمنت عمل الإجراءات الطبية لـ63 حالة من مرضى الأورام وعمليات الجامانايف، وتوفير الأدوية لـ19 استغاثة تم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ15 حالة من ذوي الاحتياجات الخاصة.