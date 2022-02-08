«التضامن»: توزيع 950 «لاب توب» على ذوي الإعاقة البصرية في الجامعات

قال الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن للسياسات الاجتماعية، إن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن اتخذت مجموعة من الإجراءات عندما تولت الوزارة لمنع التسرب الدراسي، وهو ما تجسد في برنامج تكافل وكرامة بأن تحصل الأسرة التي لديها أبناء يتلقون معاشًا شهريًا مرتبطًا بانتظام في المدرسة بمعدل حضور 80% من خلال ربط شبكي بين وزارتي التضامن والتربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكد «هاشم» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج «اليوم» الذي يعرض على قناة DMC الفضائية، أنه «جرى توزيع أجهزة لاب توب لذوي الإعاقة البصرية وبدأنا بالمرحلة الأولى، بواقع 950 جهازًا وجرى توزيعها على كل الجامعات المصرية بالإضافة إلى جامعة الأزهر».

دعم الطلاب في كل المراحل

وأضاف مستشار وزارة التضامن للسياسات الاجتماعية أن حوالي 5 ملايين طالب في المدارس استفادوا من هذه المبادرة، موضحًا أن الوزارة تدعم الطلاب في مرحلة ما قبل المدرسة ثم التعليم الأساسي والتعليم الثانوي.

استحداث معاش لدعم الطلاب غير القادرين في الجامعات

وتابع مستشار وزارة التضامن للسياسات الاجتماعية، أن العام الماضي شهد استحداث معاش ودعم لطلاب الأسر محدودة الدخل الذين التحقوا بالجامعات المصرية، ويحصلون على معاش شهري لاستكمال تعليمهم.

ولفت إلى إنشاء وحدات للتضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية لدفع المصروفات للطلاب غير القادرين والطلاب ذوي الهمم ومحدودي الدخل، كما يجري صرف أجهزة تعويضية لذوي الهمم.

حضانات للفائقين

وأشار إلى أنه جرى تخصيص حضانات للفائقين في 25 جامعة حكومية و3 فروع من جامعة الأزهر والجامعة المصرية الروسية، إذ إن أول خمسة طلاب على الدفعات في درجة البكالوريوس يحصلون على مكافأة شهرية قدرها 1000 جنيه، شريطة أن يحافظ الطالب على تفوقه داخل المرحلة الاجتماعية وخلق روح التنافس بين الطلاب.