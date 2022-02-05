«التضامن»: تعاون مع «الصليب الأحمر» لدعم الخدمات الإنسانية

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أهمية الدور الإنسانى الذى تقدمه اللجنة الدولية للصليب الأحمر داخل مصر، والشراكة المثمرة مع الهلال الأحمر المصرى فى البرامج التنموية والمعونات الإنسانية، خاصة أنشطة سبل العيش التى ظهرت قيمتها الإنسانية على الأسر الأولى بالرعاية، ونتائجها المثمرة فى المجتمع ليس فقط على الأسر، ولكن على سوق العمل المحلى.

جاء ذلك خلال استقبال «القباج»، أمس، وفداً من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالشرق الأوسط، برئاسة مدير البعثة الإقليمية «فابريزيو كاربونى» وبحضور مدير بعثة اللجنة الدولية فى مصر «جيروم فونتانة»، فى إطار تعزيز الشراكة بين مكونات الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر المصرى من أجل دعم الخدمات الإنسانية التى تقدمها الجمعية.

وأشارت الوزارة إلى أن اللقاء شهد عرض أبرز أوجه التعاون بين المؤسستين، خاصة فى إنشاء المركز الإقليمى للإغاثة فى الإسماعيلية، الذى يخدم إقليم القناة وسيناء، وأنشطة تنمية سبل العيش للأسر والمساعدات الإنسانية، ودعم قدرات الهلال الأحمر المصرى فى تدريب كوادر من المتطوعين للاستجابة للأزمات والكوارث.

وأوضحت «القباج» أن الهلال الأحمر مستمر فى الاستجابة للجائحة، وقام من خلال الشراكة مع وزارة الصحة، بتوقيع بروتوكول تعاون لزيادة مراكز اللقاح على مستوى الجمهورية.