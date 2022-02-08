والد ضحية الابتزاز بالشرقية: «المتهم فبرك الصور لما رفضنا الخطوبة»

كشف كمال نجيب، عم ووالد ضحيتا الابتزاز بمحافظة الشرقية، اليوم، تفاصيل الواقعة، مشيرا إلى أن واقعة الابتزاز حدثت منذ سنة تقريبًا، وذلك بإنشاء صفحتين على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بِاسم ابنة شقيقه وتُدعى «هاجر ياسر»؛ إحداهما باللغة الإنجليزية والأخرى بالعربية، وصفحه أخرى لابنته، متابعا: «المتهم دخل بيتنا وأكل معانا عيش وملح، وصور الأسرة كلها معاه».

وأضاف «نجيب»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على قناة «صدي البلد»، أن المتهم هو الذي يصلح الأعطال في أجهزة الكمبيوتر والهواتف أيضا الخاصة بالأسرة، مشيرا إلى أنه تقدم لخطبة ابنة شقيقه هاجر ياسر منذ 3 سنوات تقريبا، وتم رفضه من جانب الأسرة.

رفض الخطوبة وراء الابتزاز

وتابع: «في يوم الخطوبة بنت أخويا العام الماضي، المتهم عمل صفحة وهمية على فيس بوك، وبدأ ينشر الصور على هذه الصفحة، من بينها صور حقيقية لابنة أخي هاجر وأخرى مزيفة، وبعد ذلك بدأ أيضا في تنزيل صور أخرى لابنتي منة، معتقدا أنني سبب رفضه».

إنشاء صفحات وهمية

وأشار إلى أن الصفحة الوهمية التي أنشأها المتهم كان لها صدى واسع، وتم إغلاق الصفحة التي تم إنشاؤها باللغة الإنجليزية 28 نوفمبر الماضي، متابعا: «قدمت بلاغ لمباحث الإنترنت وتفاعلوا معي وتم إغلاق الصفحة بالفعل الحمد لله، وأصدرت المباحث الإلكترونية طلبا بإحضار المتهم».