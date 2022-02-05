وصول المتهمين في قضية بسنت ضحية الابتزاز الإلكتروني إلى «جنايات طنطا»

شهدت قاعة جلسات الدائرة الأولى بمحكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية، اليوم السبت، وصول 5 متهمين في واقعة الفتاة بسنت خالد ضحية الصور المفبركة والابتزاز الإلكتروني، استعدادا لبدء محاكمتهم في أحداث التشهير بالفتاة ابنة قرية كفر يعقوب بمركز كفر الزيات.

ورصدت «الوطن»، وصول والدة الفتاة «بسنت» وشقيقاتها ووالد الفتاة، وعدد من أهالي وأسر وعائلات المتهمين في القضية.

ومن المقرر أن تنظر محكمة جنايات طنطا محاكمة 5 متهمين في قضية الفتاة بسنت خالد، والتي أنهت حياتها إثر تعرضها للابتزاز من المتهمين بالقرية محل إقامتها، تحت إشراف المستشار سامى بريك، وعضوية المستشارين حسام أبوزهرة، ومدحت سالم وإسماعيل الفران ، وأمانة سر المحمدى الباجوري.

قرار إحالة المتهمين إلى المحاكمة

وكان النائب العام أصدر قراره في القضية التي حملت رقم 2036 لسنة 2022 جنايات كفرالزيات بمحافظة الغربية، بإحالة 5 متهمين محبوسين، إلى المحاكمة الجنائية، وهم «أ. م»، 17 سنة، طالب، و«م . ض»، 21 سنة، عامل، و«و.ى»، 20 عاما، طالب، و«ع . م»، 19 سنة، عامل، و«ع . م»، 16 سنة، طالب.

وتضمن قرار الإحالة، أن المتهمين ارتكبوا عدة جرائم، إذ اعتدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها الطفلة سالفة الذكر، بأن نقلوا دون رضاها عن طريق برامج التواصل الاجتماعي على أجهزة المحمول الخاصة بهم صور فوتوغرافية ومقاطع فيديو تنتهك خصوصيتها على النحو المبين بالتحقيقات، واستعملوا ونشروا صور فوتوغرافية ومقاطع فيديو موضع الاتهام بغير رضاء المجني عليها.

انتهاك الخصوصية

كما شمل القرار، اعتداء المتهمين على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وانتهكوا حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها الفتاة سالفة الذكر بأن نشروا الصور ومقاطع الفيديو عن طريق شبكة المعلومات الدولية، والتي تنتهك خصوصية المجني عليها دون رضاها، وتعمدوا مضايقة المجني عليها الطفلة باستعمال أجهزة الاتصالات وإساءة استعمال تلك الوسائل، وبذلك يكون المتهمون ارتكبوا الجناية والجنح المعاقب عليهما بمواد قانون العقوبات والاتجار بالبشر وتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.