عقوبات الابتزاز الإلكتروني بعد واقعة فتاة الزقازيق.. تصل للحبس 9 سنوات

تعرضت إحدى الفتيات في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، إلى الابتزاز الإلكتروني، بعد اكتشافها وجود حساب وهمي يحمل اسمها وصورتها، ويستغل اسمها ويقوم بنشر عبارات خادشة للحياء، قامت بإنشائها إحدى صديقاتها.

وكان تلقى مدير أمن الشرقية، أمس، إخطارًا من قسم تكنولوجيا المعلومات بوحدة مكافحة جرائم تقنية المعلومات بمديرية أمن الشرقية بتلك الواقعة، وقررت جهات التحقيق بجنوب الزقازيق في الشرقية، بإحالة الجانية إلى المحاكمة الجنائية.

أنواع الابتزاز الإلكتروني المختلفة

وفي هذا السياق، قالت دينا المقدم، المستشارة القانونية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن القانون المصري احتوى في طياته على عقوبات رادعة لجريمة الابتزاز الإلكتروني بمختلف أنواعه، كما أكدت أن وزارة الداخلية وبالأخص مباحث الإنترنت تتعامل مع قضايا الابتزاز الإلكتروني بمنتهى السرية من أجل الحفاظ على خصوصية المتقدمين بالشكوى.

وأوضحت «المقدم» أن هناك أكثر من طريقة مختلفة يتم اتباعها في ابتزاز الفتيات، وقالت: «مثلا قام أحد الأشخاص بسرقة صور وبيانات خاصة من هاتفك وبدأ بتهديدك بشكل مباشر، سواء مكالمة هاتفية أو مقابلة شخصيا، باستخدام تلك الصور بشكل سلبي، في هذه الحالة تكون العقوبة الحبس لمدة عامين».

وتابعت أنه في حالة كان التهديد كتابيا، عن طريق الرسائل على أحد تطبيقات الدردشة، تصل العقوبة وقتها إلى حبس سنتين وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه، مشيرة إلى أن العقوبة لا يمكن تطبيقها إلا إذا تمكن المجني عليه من إثبات الجريمة، سواء عن طريق التقاط لقطة شاشة أو تسجيل المكالمة وغيره.

الحبس سنتان وغرامة 200 ألف جنيه

وأضافت: «طبقا لقانون الإنترنت الجديد لعام 2018، إذا قام الجاني بسرقة صور خاصة وتركيبها على صور إباحية وخارجة عن الآداب العامة، يعاقب وقتها بالحبس لمدة سنتين وغرامة 200 ألف جنيه».

وأكملت: «طبقا لنفس القانون، إذا قام الجاني بتهديد الشخصية الاعتبارية للمجني عليه، مثل العائلة أو العرض أو حتى باب الرزق، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 7 سنين ولا تزيد عن 9 سنين، أما في حال قام الجاني بنشر صور وبيانات خاصة للمجني عليه في أحد المواقع، تكون وقتها العقوبة طبقا لنفس ذات القانون، الحبس لمدة لا تقل عن 6 شهور ولا تزيد عن 9 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه».

طريقة الإبلاغ عن قضية ابتزاز إلكتروني

ولفتت المقدم إلى أنه في قضية فتاة الزقازيق، تكون العقوبة الغرامة والحبس، وفقا لما ورد في قانون الإنترنت، حيث نص القانون على: «الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا».

وأردفت: «إذا وقعت الجريمة على بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».

كما ذكرت المقدم طرق الإبلاغ عن واقعة الابتزاز الإلكتروني في حين التعرض له، حيث قالت: «يوجد طريقتان، الطريقة الأولى: الدخول إلى موقع وزارة الداخلية وتقديم بلاغ رسمي ضد الشخص الذي ابتزها، الطريقة الثانية: الاتصال بالخط الساخن لمباحث الإنترنت».