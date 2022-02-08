تعيين المستشار بولس فهمي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 51 لسنة 2022 الخاص بتعيين المستشار بولس فهمي اسكندر بولس رئيسا للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير اعتباراً من غد الاربعاء.

ويعد المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا الجديد رابع أقدم قضاة المحكمة حالياً، وهو من مواليد يناير 1957 ويبلغ من العمر 65 عاما.

مسيرة المستشار بولس

وعُين المستشار بولس بالنيابة العامة عام 1978 وتدرج في وظائفها حتى أصبح مستشاراً بالاستئناف عام 1997 ثم رئيساً بالاستئناف عام 2001.

كما عين نائباً لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2010 ثم خرج من تشكيلها بموجب دستور 2012 عائداً كرئيس لمحكمة استئناف القاهرة، ثم أعيد تعيينه نائباً لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 2014.

الإسهامات الفكرية لرئيس «الدستورية»

والمستشار بولس له العديد من المؤلفات والأبحاث، وسبق أن عمل مستشارا فنياً لوزير العدل، ومساعدا للوزير لشئون التنمية المالية والإدارية، ورئيسا لمحكمتي جنوب القاهرة وحلوان الابتدائي، وفي المحكمة الدستورية العليا شارك في إصدار العديد من الأحكام المهمة والتاريخية، كما أشرف على الأمانة العامة للمحكمة منذ أكتوبر 2014.