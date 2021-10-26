رئيس المحكمة الدستورية يشيد بإلغاء الطوارئ: السيسي يتمتع بإخلاص نادر

أشاد المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإلغاء مد حالة الطوارئ، إذ ذكر أن فرض حالة الطوارئ يتم في حال حدوث خطر داهم على البلاد وعلى أمن واستقرار المواطنين، موضحًا أن قانون الطوارئ ينحي القانون العادي جانبًا ويطبق قانون استثنائي يتناسب مع الخطر الذي يداهم البلاد.

مصر تعرضت للإرهاب الأسود الذي قضى على الأخضر واليابس

وأضاف «مرعي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بالورقة والقلم»، مع الإعلامي نشأت الديهي، على «TeN»، أن مصر تعرضت للإرهاب الأسود الذي قضى على الأخضر واليابس ودمر التنمية في مصر، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أول من نبه العالم أجمع لخطورة الإرهاب على التنمية، ودعا دول العالم للتكاتف فيما بينها لمواجهة الإرهاب، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي الذي يتمتع بإخلاص نادر للوطن، وخلفه القوات المسلحة والشرطة، قادوا حملة شرسة لمواجهة الإرهاب ودحره، تزامنًا مع الاهتمام بالتنمية.

السيسي اهتم بالتنمية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار للمواطن

وأوضح رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن اهتمام الرئيس السيسي بالتنمية يأتي من أجل تحقيق الأمن والاستقرار للمواطن، فهو لم يقصر جهده على مواجهة الإرهاب فقط، وهذا كان يستدعي تطبيق حالة الطوارئ.

فيما قال الإعلامي نشأت الديهي، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإلغاء مد فترة حالة الطوارئ لأول مرة منذ سنوات، يعكس الكثير من الأمور وله العديد من الدلالات، ويؤكد أن الدولية أصبحت قوية سياسيا وهناك حالة استقرار وأمن، «نعيش في ظروف استثنائية منذ سنوات كانت تستلزم العمل بقوانين استثنائية، في ظل المحاولات للنيل من المؤسسات العسكرية والأمنية».

القرار بمثابة إعلان وثيقة نجاح للدولة المصرية على مدار 7 سنوات

وأوضح «الديهي»، أنه كان هناك ضرورة لفرض حالة الطوارئ، في محاولة من الدولة لمجابهة التحديات الداخلية والخارجية، وكان بمثابة دواء مر للحفاظ على الدولة، وهذا القرار بمثابة إعلان وثيقة نجاح للدولة المصرية على مدار 7 سنوات، بأن الدولة تتحرك للأمام لاستقبال الجمهورية الجديدة، وهو بمثابة تحرير وثيقة نصر للأجهزة الأمنية والعسكرية على الإرهاب، ووثيقة ثقة بالنفس وشكر من الرئيس للشعب المصري.