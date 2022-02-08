والد 3 أبناء من ذوي الإعاقة وجه السيسي بعلاجهم: «متوقعتش السرعة دي»

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعلاج 3 أبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة، بعد مناشدة والدهم ويعمل سائق، لرئيس الجمهورية، متمنيًا علاج أولاده بعد رحلة طويلة من المعاناة قضاها معهم دون جدوى أو تحسن في حالتهم الصحية، خاصة وأن ظروف الأسرة المكونة من 6 أفراد بسيطة ولا تتحمل تكاليف العلاج.

سرعة استجابة الرئيس السيسي

على الفور استجاب الرئيس السيسي، لمناشدة الأب رمضان سيد عبدالرازق، 47 عامًا، ويعمل سائق، ووجه بعلاج 3 من أبنائه، وهم الكبرى «دنيا» 22 عامًا تعاني من ضعف في السمع وعصب العين، وفي حاجة إلى زراعة قوقعة، ونجله سيد 17 عامًا مريض ربو شعبي وثقب بالقلب، بجانب قصور في وظائف الرئة، والصغرى «نجاة» عمرها 13 عامًا، مريضة بكهرباء في المخ وفرط زائد بالنمو.

وجرى نقل الأبناء الثلاثة صباح اليوم إلى مستشفى معهد ناصر؛ لإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة، وتشخيص حالتهم الصحية، بعد توجيه الرئيس السيسي بعلاجهم.

رسالة من الأب للرئيس

«شكرًا ياريس على إنسانيتك.. وشكرًا على الاستجابة السريعة»، بهذه الكلمات عبر «رمضان» خلال حديثه مع «الوطن» عن شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوجيهه بعلاج أبنائه، مضيفًا: «مكنتش متوقع أن الاستجابة تحصل بليل وتاني يوم الصبح ألاقي ولادي في المستشفى».

فوجئ الأب المقيم في المقطم، بـ3 سيارات إسعاف مجهزة مع مندوبين من وزارة الصحة أمام مسكنه، لنقل أبنائه الثلاث إلى مستشفى معهد ناصر، لافتًا إلى أنهم يخضعون الآن للكشف الطبي الشامل لمعرفة تفاصيل الحالات الصحية لهم، وبدء العلاج.

وأشاد «رمضان» باستقبال الطاقم الطبي لمستشفى معهد ناصر له ولأبنائه فور وصولهم: «لقيت مدير المستشفى بنفسه بيستقبلني.. وفي اهتمام كبير جدًا بحالة الولاد»، متمنيًا أن يرى أبنائه في أفضل حال قريبًا.

واستخرجت وزارة التضامن الاجتماعي، بطاقة الخدمات المتكاملة للأبناء المرضى، نظرًا لإصابتهم نسبة العجز المقررة، وكذلك أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية بطاقة تموين للأب.