تطورات حالة الطفلة رودينا بعد يومين في معهد ناصر.. السيسي وجه بعلاجها

تتلقى الطفلة رودينا أيمن، 6 سنوات، العلاج في مستشفى معهد ناصر، منذ مساء يوم الاثنين الماضي، بعد أن وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بعلاجها هي وجدها؛ إذ كانت تعاني من مرض نادر جعلها غير قادرة على التحكم في أطرافها أو الحركة بشكل طبيعي.

الحالة الصحية للطفلة رودينا

وبعد يومين من ظهور «رودينا» الأول عبر بث مباشر مع «الوطن» من داخل غرفتها بمستشفى معهد ناصر، لتطمئن الجميع على حالتها، كشفت والدتها اليوم الخميس، آخر المستجدات عن حالة طفلتها، موضحة أنها أجرت بعض الأشعات وجلسات العلاج الطبيعي، وتنتظر النتيجة لمعرفة الحالة ونوع المرض الذي تعاني منه؛ إذ من المحتمل أن تكون الطفلة شُخصت بشكل خاطيء من قبل الأطباء بالخارج قبل دخولها المستشفى.

رسالة من «رودينا» للرئيس السيسي

وكانت الطفلة رودينا وجهت رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي، من على فراشها بمستشفى معهد ناصر، خلال ظهورها ببث مباشر مع «الوطن»، بكلمات بسيطة، لكنها معبرة: «شكرا يا سيسي عشان أنت هتعافيني»، مضيفة أنها تشعر بحالة صحية ونفسية أفضل، وتتمنى أن تعود إلى المدرسة لتقضي وقتها مع أصدقائها بالصف الأول الإبتدائي، متمنية أن تصبح طبيبة صيدلانية بالمستقبل.

جد «رودينا»: «الشكر مش كفايا على الريس»

ووجه جد «رودينا» رسالة شكر وامتنان للرئيس السيسي، على اهتمامه بعلاجه وحفيدته: «ربنا يخليله ولاده وأحفاده.. مبينساش الأطفال وأي حد محتاج رغم كل مشغولياته.. الشكر مش كفايا»، موضحا أن الرئيس بعد رؤيته صورة الجد، وجه بعلاجه هو الآخر مع حفيدته بمستشفى معهد ناصر.

وقضت أسرة «رودينا» رحلة طويلة مع الأطباء لمعرفة حالة الطفلة، منهم من شخصها على أنه تعاني من نقص الكالسيوم، وآخرون رأوا أنها تحتاج لـ3 عمليات نقل بلازما، بتكلفة تصل إلى 120 ألف جنيه، والبعض قال لوالدتها إنه لا أمل في حالتها.