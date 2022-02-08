برلماني: وزارة التعليم تحتاج للاقتراب من الشارع

قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إننا «بحاجة لأن تقترب وزارة التربية والتعليم من الشارع المصري، مؤكدًا أن التعديلات التي قدمتها الوزارة على قانون التعليم تؤكد الفجوة الحقيقية التي تعيشها بين تفكيرها النظري وتخطيطها والواقع العملي على أرض الواقع».

التعليم تقدمت بمقترح أعباء على المواطن

وأوضح «درويش» في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC» المذاع على قناة dmc ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أنه بدلًا من أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون يتضمن تطوير العملية التعليمية من بنية تحتية وجودة تعليمية وعدد مدرسين وأدوات وإمكانيات مناسبة، قدمت قوانين تفرض بها غرامات على ولي الأمر في وقت ليس لديه القدرة فيه على سدادها وتحمل المزيد من الأعباء خاصة وأن التعليم بحاجة لمزيد من الجهد، وهو ما رفض المجلس على أساسه مقترح الحكومة.

شبهة عدم دستورية في مشروع قانون التعليم

أشار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن هناك شبهه عدم دستورية مشروع قانون التعليم الذي قدمته الحكومة، فالمواد 9 و19 و78 تكفل ضوابط خالفتها المقترحات المقدمة اليوم من تعديلات الحكومة، ومنها الغرامات على عدم حضور التلميذ للمدرسة، لافتًا إلى أن الدولة تتحرك بكامل طاقتها في اتجاه حياة كريمة، وكان من الأولى أن تتقدم الحكومة بمقترح لزيادة المدارس للحد من الكثافات، بدلًا من فرض غرامة في ظل انتشار الجوائح والأمراض حاليًا، وفي حالة توفير تعليم بشكل لائق سنجد الحضور كثيفًا من طلاب المدارس دون فرض عقوبات.