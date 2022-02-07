تعرف على تفاصيل شروط مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022 لتعيين المعلمين

يبحث الكثير من الراغبين في التقديم لمسابقة المعلمين، على موقع البحث «جوجل»، عن تفاصيل شروط مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022 لتعيين المعلمين، والتخصصات المطلوبة بجميع المحافظات، وموعد وطريقة التقديم، على الرغم من تأكيد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إعلان تفاصيل المسابقة خلال عدة أسابيع.

لا أولوية للمتعاقدين سابقًا.. ومحل السكن شرط القبول

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، شروط مسابقة وزارة التربية والتعليم 2022 لتعيين المعلمين وطرق التقديم وهي كالتالي:

- التعيين حسب مقر السكن وتكون الأولوية القصوى لأبناء المنطقة السكينة نفسها، أي الإدارة التعليمية، وربط التقدم للمسابقة، في مختلف التخصصات، بمحل السكن، لمنع الندب أو التحويل بعد التعيين رسميًا.

- مسابقة المعلمين ستكون عامة ومتاحة للجميع وبالتخصصات التي تطلبها وتحددها الوزارة، لافتا إلى أنه لن يمنح أي شخص ميزة سواء المتعاقدين بالحصة أو المتطوعين أو من سبق له العمل ضمن مسابقة عقود الـ36 ألف معلم.

- عقد المسابقة الكترونياً «أون لاين»، دون أي تدخل أو عنصر بشري وستكون مؤمنة من أي تدخلات أو وساطات أو محاولات إدخال من لا تنطبق عليهم الشروط.

اختبار لمدة عامين للمقبولين .. وشهادة صلاحية للتعيين

- شهادة الصلاحية ستكون شرطا أساسيا لتثبيت المقبولين بمسابقة المعلمين «30 ألف معلم».

- اختبار وتقييم أداء في المدرسة لمدة عامين وبعدها يخضع لتدريبات في أكاديمية المعلمين، لنيل شهادة الصلاحية ثم يصدر قرارا بتعيينه رسميا بالجهاز الإداري للدولة.

- الأولوية للتعيين ستكون للمرحلة الابتدائية والصفوف الأولى لسد العجز وخاصة مع تطبيق المناهج الجديدة المطورة ولكن لن يتم تهميش المرحلتين الإعدادية والثانوية.

- النسبة الأكبر ستكون لسد العجز في المواد الدراسية الأساسية، وتكون النسبة الأقل لمواد الأنشطة.