شركات السياحة توضح أسباب تنظيم برامج العمرة 5 نجوم.. بـ60 ألف جنيه

قال علاء الغمري، عضو مجلس إدارة غرفة شركة السياحة السابق، إنّ عدم توافر عدد كاف من الفنادق فئة الـ 3 نجوم بمكة والمدينة المنورة سيجبر شركات السياحة المصرية المنظمة لرحلات العمرة هذا العام على عدم تنظيم البرامج الاقتصادية واللجوء فقط لتنظيم برامج فئة الـ 4 و5 نجوم، لافتا إلى أنّ ارتفاع أسعار برامج العمرة لهذا العام سببه تكلفة الإجراءات الصحية والرسوم الإدارية التي تدخل ضمن تكلفة البرنامج وتزيد من صعوبة فرص بعض الشرائح خاصة محدودي الدخل لأداء مناسك العمرة خلال العام الهجري 1443.

أسعار برامج العمرة الـ 5 نجوم

وأضاف لـ«الوطن»، أنّ سعر برنامج العمرة فئة الـ 5 نجوم لن يصل بأي حال من الأحوال إلى 70 ألف جنيه للفرد، كما هو متداول حاليا، لافتا إلى أنّ سعر البرنامج الذى تبلغ مدته 10 أيام قد يتراوح ما بين 48 ألف و60 ألف جنيه وفقا لنوع التسكين سواء كان فرديا أو ثنائيا أو ثلاثيا، موضحا أنه رغم مضى أكثر من أسبوع من شهر رجب إلّا أنّ الوزارة أو غرفة شركات السياحة لم تعلن إلى الآن آلية التشغيل أو عدد تأشيرات العمرة المخصصة لكل شركة.

السياحة لم تعلن عدد التأشيرات المخصصة لكل شركة

ومن جهته أوضح علاء أبوزينة ،عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أنّ غالبية شركات السياحة ستتجه لتنظيم برامج العمرة فئة الـ 5 نجوم في ظل الارتفاع الكبير الذي ستشهده أسعار برامج العمرة هذا العام، مشيرا إلى أن وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة لم تعلنا رسميا حتى الآن أعداد تأشيرات العمرة التي ستنظمها كل شركة خلال شهر رجب أو قيمة رسوم وثيقة التأمين الصحي أو الرسوم الإدارية، فضلا عن أن شركات الطيران العاملة بين مصر والسعودية لم تعلن أيضا أسعار تذاكر الطيران الخاصة بالعمرة.